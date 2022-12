Propietarios de Mar Tambo en Poio anuncian novas protestas contra a demolición parcial da urbanización

Protesta contra a derriba dos chalés de Mar de Tambo © Cristina Saiz

O anuncio da derriba parcial de oito das 15 vivendas da urbanización Mar Tambo, situada en Chancelas, na parroquia de Combarro en Poio, provocará que o colectivo de propietarios volva manifestarse o vindeiro sábado 17.

Insisten en que a demolición parcial que proxecta a Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística (APLU) supoñerá deixar sen vivenda ás familias que residen nesta urbanización. A APLU xa impuxera multas que consideran "coercitivas" ao sumar 400.000 euros. O motivo da sanción era que non se derrubaron voluntariamente polas persoas propietarias.

A derriba consiste no retranqueo de preto de dous metros da fachada que consta de tres andares, sinalan. O colectivo afectado reclama á Xunta que atenda este problema ao considerar que foi a administración autonómica quen debeu supervisar que as vivendas se construían á distancia correcta.

Tamén alegan que a Xunta de Galicia debeu comunicar a través do Rexistro da Propiedade a afectación das vivendas con esta irregularidade e, con todo, aseguran que non se informou ata o ano 2014. Argumentan que unha propietaria gañou unha sentenza ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos que condenou a España pola actuación da Xunta ao non dar emprazamento no expediente de derrubamento malia ser propietaria desde 2005.

Os convocantes afirman que volven manifestarse contra a Xunta de Galicia por ser "incomentente" e ter "moita soberbia". Explican que "mentres para Ence hai propostas para que non salga do Dominio Público, a nós nin nos queren recibir".

A protesta do día 17 iniciarase na igrexa Nova de Combarro a partir das 18.30 horas e concluirá na Praza da Chousa. Esixen que a Xunta de Galicia acceda a escoitar ás persoas afectadas por esta demolición.