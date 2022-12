Este Nadal, a Deputación anima a agasallar xoguetes para xogar e soñar libres de estereotipos

Presentación da campaña "Grazas, xoguetes, por axudarnos a soñar libres de estereotipos" © Mónica Patxot Presentación da campaña "Grazas, xoguetes, por axudarnos a soñar libres de estereotipos" © Mónica Patxot Presentación da campaña "Grazas, xoguetes, por axudarnos a soñar libres de estereotipos" © Mónica Patxot Presentación da campaña "Grazas, xoguetes, por axudarnos a soñar libres de estereotipos" © Mónica Patxot

"Grazas, xoguetes, por axudarnos a soñar libres de estereotipos". Con este lema, a Deputación Provincial de Pontevedra puxo en marcha a súa xa habitual campaña de Nadal para concienciar sobre o uso e adquisición de xogos e xoguetes non sexistas e non violentos.

Un ano máis, convidan as familias e, en xeral, a toda a sociedade, a realizar compras conscientes de xoguete para non contribuír, a través deles, a perpetuación dos estereotipos de xénero e de discriminacións e roles tradicionais que separan os xogos ou as profesións de nenos e nenas.

Para esta nova campaña, que a presidenta da Deputación, Carmela Silva, presentou este venres no Pazo Provincial, contan coa colaboración de tres mulleres e dous homes que son referentes nos seus campos, expoñendo as súas infancias e eses xoguetes cos que se entretiñan e que os levaron a crecer con valores de liberdade e a cumprir os seus soños en profesións tradicionalmente asociadas ao sexo contrario.

A futbolista Paula Dapena, o cociñeiro Pepe Solla, a inmunóloga África González, o bailarín Diego Landín e a cineasta Emma Lustres protagonizan esta campaña, dirixida a toda a cidadanía e centrada, segundo explicou Carmela Silva, en tres eixos: as persoas do núcleo familiar encargadas de tomar a decisión de comprar xogos e xoguetes; a comunidade educativa; e as redes sociais e círculos de amizades.

Destes cinco protagonistas, Laura Seara, de Rede Talento Consultoras, responsable da campaña, destacou que son "influencers moi importantes", de aí o seu impacto nas decisións e as aprendizaxes que nacen das redes sociais.

Esta campaña insiste no papel decisivo dos xogos xoguetes na educación, no desenvolvemento da personalidade e na elección de futuras profesións e, para demostralo, pon os exemplos destas cinco persoas "coñecidas e recoñecidas" da provincia, cuxa influencia vai máis aló, chegando ao resto de Galicia e de España

Así, os elementos centrais da campaña son unha serie de vídeos que se difundirán na web da Deputación e en redes sociais, un conxunto dos cinco protagonistas e outros cinco individuais nos que aparecen cos xoguetes que os inspiraron para soñar e chegar ao lugar que ocupan actualmente e danlles as grazas por terllo permitido.