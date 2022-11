Sete anos de internamento nun centro terapéutico para un mozo que tentou matar o seu tío en Vilagarcía

O acusado de homicidio en grao de tentativa abandona a Audiencia Provincial © Mónica Patxot

Un mozo de Vilagarcía de Arousa recoñeceu este martes que o 19 de agosto de 2021 tentou matar o seu tío no seu domicilio e aceptou cumprir sete anos de internamento nun centro terapéutico.

O mozo alcanzou un acordo de conformidade coa Fiscalía e, desta forma, evitou a celebración dun xuízo previsto para este martes na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra.

A Fiscalía acúsalle dun delito de homicidio en grao de tentativa e decidiu rebaixar a pena que lle pedía inicialmente, de nove anos e medio de internamento, a unha pena dous anos e medio inferior ao aplicar a este mozo a circunstancia eximente completa da responsabilidade criminal de alteración psíquica.

O mozo, que permaneceu en prisión desde o 23 de agosto de 2021, acudiu este martes á Audiencia esposado e custodiado pola Policía Nacional. A partir de agora, esa pena cumpriraa xa nun centro psiquiátrico adecuado ás patoloxías que presenta.

O acusado padece esquizofrenia paranoide e dependencia politóxica. Segundo consta no seu expediente, presenta ideación delirante de dano e prexuízo que afecta a múltiples facetas da súa vida e estas patoloxías anularon as súas capacidades intelectivas e volitivas en relación con este intento de homicidio, isto iso, o día dos feitos tiña totalmente anuladas as súas capacidades.

Os feitos ocorreron na madrugada do 19 de agosto de 2021. Primeiro, o acusado causou danos en dous vehículos estacionados nun escampado próximo á vivenda do seu tío, con quen mantivera graves enfrontamentos familiares. Un deses coches era do tío e o outro non. Nun Citröen Saxo picoulle as rodas cun obxecto punzante e a un Ford Mondeo desinfloulle as rodas.

Media hora máis tarde, presentouse na vivenda do seu tío "co propósito de acabar coa vida do mesmo", algo que xa manifestara en anteriores ocasións. Para entrar, fracturou os cristais da vivenda, golpeou a porta de entrada e venceu o peche.

O seu tío refuxiouse no seu dormitorio e o acusado, unha vez dentro, dirixiuse a este cuarto. Logrou abrir a porta e asestoulle un golpe no pescozo, na zona cervical anterior dereita. Cravoulle unha navalla multiusos ou outro obxecto punzante que portaba, causándolle unha ferida que requiriu atención médica, pero non acabou coa súa vida.