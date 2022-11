O Colexio de Farmacéuticos outorga a medalla de ouro ao mérito colexial a Luís Amaro Cendón

Os farmacéuticos de Pontevedra celebraron o Día do Colexiado, con motivo da festividade da súa patroa, a Inmaculada Concepción.

Máis de 150 persoas asistiron ao acto institucional presidido polo conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña e que contou coa participación do presidente do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos Jesús Aguilar Santamaría. Nel recoñeceuse, coa entrega das insignias de ouro, prata e esmalte, aos colexiados que cumpriron este ano 50 e 25 anos como colexiados, e a aqueles farmacéuticos colexiados que se xubilaron desde a celebración do último Día do Colexiado.

O maior recoñecemento foi concedido a Luís Amaro Cendón, ao que se lle outorgou a Medalla de Ouro ao Mérito Colexial polo seu labor como presidente da institución durante doce anos e como membro do Comité Directivo do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos durante vinte e un.

A presidenta do Colexio, Alba Soutelo, destacou a "implicación e traballo constante" de Luís Amaro durante os 27 anos nos que desempeñou cargos representativos da profesión farmacéutica, a cuxo crecemento contribuíu con proxectos como a posta en marcha da receita electrónica en Galicia. "Toda unha vida profesional de dedicación, entrega e compromiso que che fixeron merecedor do recoñecemento que hoxe che outorga o Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, a súa Xunta de Goberno e os seus colexiados" sinalou a presidenta.

Pola súa banda, Luís Amaro agradeceu ao Colexio e á súa presidenta a concesión da Medalla de Ouro ao Mérito Colexial, e a todos os que lle acompañaron na súa traxectoria, unha vida consagrada a traballar por e para a farmacia e ao servizo das institucións.

Alba Soutelo destacou o labor do Colexio que "nos une a toda a profesión farmacéutica e lémbranos que somos unha única profesión exercendo en múltiples ámbitos", e incidiu na importancia da profesionalidade e da unión e de "crear alianzas entre farmacéuticos de diferentes modalidades de exercicio e, sobre todo, entre niveis asistenciais: hospitalaria, primaria e comunitaria".

A clausura do acto institucional correu a cargo do conselleiro de Sanidade, quen agradeceu desde a Consellería de Sanidade o esforzo de Luís Amaro en levar adiante a receita electrónica galega e, tras felicitar a todos os colexiados homenaxeados, agradeceu o interese e a motivación dos farmacéuticos, a quen definiu como "un piar esencial do sistema público de saúde".

O conselleiro destacou o labor dos farmacéuticos, especialmente durante a pandemia, "na que foron unha parte esencial e fundamental colaborando coas administracións sanitarias para romper a cadea de transmisión do virus".