O Pazo de Quintáns estreará os seus novos muros perimetrais en dous meses

Actual muro perimetral do Pazo de Quintáns © Concello de Sanxenxo

Dous meses durarán as obras que vai realizar o Concello de Sanxenxo no Pazo de Quintáns. A actuación permitirá reconstruír o seu muro perimetral, actualmente en mal estado en diversas zonas do seu peche. Os traballos custarán algo máis de 47.000 euros.

A obra centrarase na limpeza, novo encintado e reposición das pastas de pedra gris nalgúns tramos nos que están rotas ou derrubadas. Na entrada, xunto ao hórreo, instalaranse ademais dúas columnas para reforzar o novo acceso á parcela.

Esta actuación conta co permiso de Patrimonio, un trámite necesario ao ser o Pazo de Quintáns un Ben de Interese Cultural (BIC) desde febreiro de 2017.

Mentres se executa esta obra, o Concello continúa coa tramitación dos permisos necesarios para a segunda fase de recuperación e rehabilitación do Pazo de Quintáns.

Esta expón, entre outras actuacións, a recuperación dos espazos exteriores, o saneamento do muro de peche, a recuperación dos ocos de paso no valado interior e a mellora da permeabilidade entre os diferentes espazos, patios e xardíns do pazo.

Unha das parcelas do conxunto destinarase á execución dunha edificación consistente nun espazo multidisciplinar, no que se propón acoller diferentes eventos como congresos, charlas ou eventos que contribúan á difusión e coñecemento do Pazo de Quintáns.

O proxecto inclúe tamén a recuperación do xardín botánico presente ao leste do pazo, así como a recuperación do carácter hortícola de parte do patio de labranza.