A segunda fase do Pazo de Quintáns será posible grazas a 1,3 millóns de euros dos fondos Next Generation

A Xunta de Galicia e o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo deron a súa aprobación ao Plan de Sustentabilidade Turística de Sanxenxo, un proxecto presentado polo Concello para o que recibirá unha subvención de 2 millóns de euros dos denominados fondos Next Generation, repartidos en tres anualidades. Así, Sanxenxo recibirá en 2022, 780.000 euros; en 2023, 525.000 euros e en 2024, 82.000 euros.

Boa parte deses fondos destinaraos a facer posible a segunda fase de rehabilitación do Pazo de Quintáns, que supoñerá 1,3 millóns de euros da axuda.

O obxectivo é converter o edificio e a súa contorna nun novo polo turístico que permita diversificar a oferta e poñer en valor o patrimonio do municipio. O proxecto consta de catro eixos de actuación: Creación do centro da cultura gastronómica Rías Baixas, mellora da contorna, dotación dixital e sistemas ecoeficientes.

O obxectivo é converter o Pazo no Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas cun carácter multidisciplinar con forte calado cultural, pero tamén experiencial baseado nos valores do territorio na gastronomía local e a súa interrelación co territorio. A actuación prevé a dotación de contidos museográficos, así como de subministracións e mobiliario.