Rafa Domínguez afea a "política de anuncios" do Concello de Pontevedra

O Partido Popular asegura que o Concello "reduce su actividad política a una serie de anuncios que en poco mejoran la vida de los pontevedreses"

"No podemos consentir que se haya reducido la actividad de un Concello a hacer anuncios, mientras no hay ni una sola obra importante en ejecución". Así definiu o portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, a actual situación do Goberno local.

Para o xefe da oposición municipal "el único proyecto que tiene en marcha este Ayuntamiento es la reforma de la Casa Consistorial".

Domínguez achaca a falta de obras e melloras para a ciudanía á falta de impulso dun "Gobierno local con falta de ideas y que está cansado".

"Asistimos a diario a anuncios sobre anuncios, mientras que en los últimos años Lores no ha sido capaz de llevar a cabo ninguna obra de referencia", insistiu o popular.