Aproban a concesión de fondos europeos para reformar o antigo conservatorio e o edificio municipal de Churruchaos

Infografía do futuro laboratorio da creatividade © Concello de Pontevedra

Entre 1.065 propostas de administracións públicas, os dous proxectos do Concello de Pontevedra presentados ao Programa de Impulso Rehabilitación dos Edificios Públicos (PIREP) lograron o financiamento de fondos europeos. Trátase da reforma do antigo conservatorio situado na rúa Alfonso XIII e o edificio municipal de Churruchaos.

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, anunciaba que o Concello pontevedrés foi unha das 24 institucións que contan con dous proxectos elixidos, dos 405 que lograron o financiamento da Unión Europea.

Estas dúas reformas contemplan, ademais da reforma do inmoble, melloras na eficiencia enerxética, adaptación ao cambio climático e unha distribución acorde para traballadores e para a cidadanía. O orzamento que o Concello contempla para o antigo conservatorio elévase a 1.670.405 euros mentres que a reforma de Churruchaos se sitúa en 1.510.288 euros. Os fondos do PIREP cobren algo máis do cincuenta por cento do investimento.

O edificio situado en Alfonso XIII permitirá impulsar actividades económicas nun marco de creatividade e innovación, segundo explicou o alcalde, coa instalación dun laboratorio creativo. Anunciou, en leste mesmo sentido, que en breve prazo de tempo iniciaranse as reunións coas entidades do sector para adaptar os espazos ás demandas. Tamén está previsto que a licitación de ambos os proxectos acométase en breve. As dúas obras deben estar finalizadas antes de que conclúa o ano 2024.