Poio incrementa en 30.000 euros o orzamento destinado ao espazo Crea para emprendedores

O Pleno da Corporación de Poio aprobou na súa sesión ordinaria de outubro unha modificación de crédito que permitirá incrementar o orzamento para o proxecto ‘Poio Crea’, a través do cal a Concellería de Promoción Económica e Urbanismo impulsará un espazo para potenciar e impulsar o emprendemento local no Centro de Formación da Reiboa.

O concelleiro responsable deste departamento, Gregorio Agís, explicou durante o debate deste punto a necesidade de acometer esta tramitación, logo de que o concurso de adxudicación quedase deserto. "Faise necesario actualizar a partida destinada a estas obras para realizar un incremento do prezo”, explicou o concelleiro socialista, que achaca a situación ao encarecemento de materiais e dos custes de subministro que se veñen rexistrando ultimamente.

“É unha situación que, debido ao contexto actual, é habitual en xeral”, sinalou, ao tempo que confirmou que, a través desta modificación de crédito, o proxecto contará finalmente cun orzamento próximo aos 200.000 euros. “Confiamos en que a licitación se complete nos vindeiros días, de cara a poder iniciar as obras o antes posibles”, indicou. Esta actuación realízase ao abeiro do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

Unha vez a obra estea finalizada, o Poio Crea terá a capacidade de albergar talleres e actividade empresarial. Tal e como consta na memoria técnica, os traballos contemplan importantes melloras tanto na planta baixa como no primeiro andar do Centro de Formación da Reiboa. “Con este proxecto damos resposta a unha necesidade importante, xa que Poio é un concello en crecemento, no que cada vez máis xente aposta por emprender novos proxectos empresariais, polo que se fai preciso contar cunhas instalacións deste tipo”, recalcou.

Doutra banda, Gregorio Agís fixo entrega esta semana dos diplomas acreditativos ás persoas inscritas no curso de caixa e reposición, que se desenvolveu na Reiboa e que finalizou neste mes de outubro. Esta foi a última acción do programa impulsado pola Concellería de Promoción Económica, a través do cal se ofreceron durante este ano varios ciclos formativos gratuítos.

Ademais desta sesión, tamén se impartiron obradoiros de expendedor de combustible, recepcionista de aloxamentos turísticos, limpeza de hospitais e distribución en carretilla elevadora.

Agís expresou a súa satisfacción pola alta demanda de participación. “Pechamos o 100% de inscrición en todos os cursos”, explicou o concelleiro socialista, que confirma que desde o departamento municipal seguiranse a impulsar iniciativas deste tipo, que axuden a potenciar a formación e a busca de emprego.

Gregorio Agís lembra que en Poio o índice de desemprego descendeu en preto dun 20% desde comezos de ano. “Estamos por debaixo das 900 persoas desempregadas, unha cifra que supón un 50 % menos que hai dez anos. Temos que seguir traballando para seguir limando ese rexistro”, finalizou.