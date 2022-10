Produtoras de EEUU, Alemaña e Reino Unido participarán nunha 'Fam Trip' da Pontevedra Provincia Film Commission

Representantes das principais produtoras de Estados Unidos, Reino Unido e Alemaña percorrerán a provincia desde este sábado 22 de outubro e ata o vindeiro mércores 26 da man dun 'fam trip' impulsado pola Pontevedra Provincia Film Commission.

Trátase de responsables de producións da talla de 'El Irlandés', 'Sipderman', 'Men in Blanck', 'The Reader', 'West Side Story', 'Joker', 'El Mito de Bourne', 'She Hulk', 'El Renacido', 'La Favorita', 'Los Ángeles de Charlie', 'Stranger Things', 'Succession' ou 'Downton Abbey', sinala a Deputación de Pontevedra.

Este fam trip pon o broche á participación da Pontevedra Provincia Film Commission no Shooting Locations Marketplace, o encontro organizado pola Spain Film Commission en Valladolid no que a provincia mantivo reunións de traballo cunha vintena de empresas produtoras internacionais.

O obxectivo é que estes profesionais coñezan lugares como Cambados, Catoira, Combarro, O Grove, Meaño, Pontevedra, Soutomaior, Vilaboa e Vigo. Ademais coñecerán a ría de Arousa en barco e O Baixo Miño en avioneta para descubrir posibles localizacións para os seus novos proxectos.

"Trátase dunha excelente plataforma comercial para o noso destino e un paso máis na nosa aposta para converter á provincia nun estudio de cine", explicou respecto diso a presidenta provincial, Carmela Silva.

A dirixente revelou que no encontro de Valladolid detectaron interese na parte costeira da provincia, nas illas, nos acantilados e en contornas patrimoniais relacionadas con localizacións históricas, castelos, pazos, adegas, e en pobos e pequenos núcleos rurais.

Ademais, no marco do fam trip a Pontevedra Provincia Film Commission e a Vigo Film Commission organizaron un encontro networking para o vindeiro luns, 24 de outubro, no MARCO de Vigo que servirá para a posta en contacto das produtoras internacionais co sector audiovisual provincial e galego.