Deseñadores de toda España manterán en Pontevedra o seu encontro anual, centrado en como "repensar a cidade"

Anabel Gulías, Uqui Permui e Xosé García, nunha reunión previa á presentación do ENAD © Mónica Patxot

Os días 21 e 22 de outubro Pontevedra converterase no epicentro do deseño nacional. A cidade acollerá o décimo Encontro Nacional de Deseño, unha cita anual na que o sector traballa a nivel teórico e práctico e que, nesta ocasión, centrarase no lema ‘Cidades imaxinadas, cidades deseñadas’.

Ata o momento xa formalizaron a asistencia un centenar de deseñadores de toda España, aínda que aínda se espera que a cifra se incremente e haxa ao redor de 150 profesionais no encontro, no que se expoñen como poden contribuír desde o sector para deseñar as cidades.

A concelleira de Promoción da Ciudad, Anabel Gulías; a presidenta da Rede Española de Asociacións de Deseño (READ), Uqui Permui, e o integrante da Asociación Galega de Deseño (DAG) Xosé García presentaron este martes a cita, que terá o Edificio Castelao do Museo como sede principal e trasladará unha das súas actividades ao convento de Santa Clara.

Uqui Permui, xa coñecida en Pontevedra por ser a autora da nova imaxe do Museo de Pontevedra, explicou que se trata dun encontro "moi ambicioso" no que "o que queremos é repensar a cidade, deseñala para que sexan lugares amigables, accesibles para as persoas".

Este ano que se expuxeron "pensar como deseñariamos as nosas cidades ideais, como podemos participar os deseñadores na construción das cidades", chegaron á conclusión de Pontevedra era "o lugar máis indicado", como referente a nivel internacional de cidade accesible e sostible.

O traballo centrarase en dous eixos fundamentais, sustentabilidade e inclusividade, e tanto Anabel Gulías como Uqui Permui explicaron que, en canto empezaron a deseñar o encontro, "as pezas encaixaron" e déronse conta de que ningún lugar sería mellor que Pontevedra.

Anabel Gulías explicou que ao Concello de Pontevedra o lema gústalle " especialmente" e que todo "encaixa como unha luva" polo título, o amor polo deseño e a posibilidade de ter na cidade a representantes de todas as asociacións españolas de deseño "compartindo e traballando".

Considera que a importancia deste encontro reside en dous motivos, "poñer no mapa a necesidade de tomar en serio ao sector" e que as administracións públicas deben "apoialo e acompañalo" e tamén por "beneficios indescritibles" para a cidade.

Respecto diso, sinalou que, tras a celebración da Placemaking Week Europe na cidade en setembro acaban de poñerse en contacto co Concello as autoridades de desenvolvemento urbano de Singapur ou a presidenta da Rede de Cidades do Consello Europeo.

O ENAD é o encontro de deseño anual máis importante en España. Xosé García detallou que o programa inclúe, durante as xornadas do venres 21 e o sábado 22, mesas redondas, conferencias, mesas de traballo e debates que buscasen "contestar á cuestión de como o deseño pode contribuír nunha nova forma de planificación urbana real e como podemos deseñar lugares e crear comunidades sostibles coa participación da cidadanía".

Estarán na o cidade Tamara Pérez e Guillermo Parada, do estudo chileno GT2P; Pablo Sendra, arquitecto que combina a docencia na Bartlett School of Planning do University College of London coa práctica profesional do deseño urbano; a arquitecta paisaxista Flora Pescador; ou representantes de Space 10, laboratorio de investigación e deseño de IKEA, e To Good To Go, aplicación contra o desperdicio de alimentos.

No programa tamén están dúas vellas coñecidas de Pontevedra como María Novas, arquitecta e investigadora autora do libro ‘Arquitectura e xénero’ natural de Bueu que xa realizou roteiros e actividades previas na cidade; e Teresa Táboas, arquitecta pontevedresa experta en urbanismo que forma parte do Consello da Unión Internacional de Arquitectos.

O congreso traerá tamén á cidade actividades complementarias como a instalación participativa ‘Transitar o impensable’, un programa configurado ao redor da perspectiva de xénero que contará cun triángulo negro na avenida de Montero Ríos co obxectivo de manter un diálogo aberto e participativo coa cuidadanía sobre o trinomio cidade-feminismo-deseño a través de diferentes intervencións nas tamén participarán estudantes de Belas Artes, Moda, Publicidade, Forestais do Campus de Pontevedra. Terá actividades ata o 25 de novembro da man da Deputación Provincial.

Pode consultar o programa completo do 10ENAD nesta ligazón.