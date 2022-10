A reforma do campo da Reiboa rematará en novembro

A concelleira de Deportes, Marga Caldas inspeccionou o avance nas obras que se están a acometer no campo de fútbol da Reiboa, situado na Seca, na parroquia de San Xoán. Este é un proxecto que conta cun orzamento que supera os 200.000 euros e que contempla, entre outras novidades, a dotación dun céspede sintético de última xeración, homologado pola FIFA para a disputa de competicións oficiais.

Se non se produce ningún contratempo, o campo de fútbol volverá a estar a disposición dos clubs e usuarios este outono. "A previsión é que no mes de novembro xa estea operativo e poida acoller adestramentos e competicións oficiais e de base, como era habitual", sinala Marga Caldas, que agradece a comprensión do tecido deportivo sobre as consecuencias que teñen estas obras tan necesarias.

Tal e como explicou Caldas, a empresa adxudicataria xa concluíu a retirada da antiga superficie, que se atopaba nun importante estado de deterioro. Actualmente, as tarefas céntranse na limpeza e posta a punto do sistema de drenaxe. Ademais, estanse a levar a cabo reparacións na base do terreo de xogo, a fin de garantir a escorrentía das augas.

"Este punto da actuación é moi importante, porque axuda a garantir que non se produza acumulación de auga na superficie, como acontecía nos últimos tempos, e que provocaba a degradación do céspede", explicou a titular de Deportes. Unha vez que estes traballos conclúan, procederase á dotación do novo tapete, ademais de renovar porterías, os canóns de rego e as bandeirolas situadas nos currunchos do terreo de xogo.

A edil nacionalista adiantou que a adxudicataria tamén procederá á substitución dos bancos de suplentes e das láminas de céspede que hai nesa zona no terreo de xogo da Seca.