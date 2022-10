O BNG solicita a recuperación das minas de auga de "As raposeiras", en Mogor

A portavoz local do BNG no Concello de Marín, Lucía Santos, recollendo una demanda da veciñanza da barriada Pérez Crespo, solicitou ao goberno municipal a recuperación das minas de auga de As Raposeiras, na parroquia de Mogor, que se atopan en desuso na actualidade, e "garantiría a subministración de auga á barriada e zonas próximas".

Lucía Santos insta ao goberno da alcaldesa María Ramallo "necesidade da elaboración dun estudo que permita poñer en marcha as medidas necesarias para a posta a punto de todas as minas de auga do concello e así asegurar o abastecemento de auga a todas as parroquias".

Segundo Santos, "non sabemos o que acontecerá o vindeiro verán, polo que Marín non pode depender unicamente do servizo de auga que se merca a Pontevedra, sobre todo cando no noso concello temos recursos propios".

O Bloque sinala que o concello de Marín conta con núcleos como Seixo, Santomé, Ardán ou San Xián que levan padecendo problemas de subministración de auga nos meses de verán durante anos, polo que a situación da seca agrava aínda máis esta problemática.