Catro novos puntos limpos móbiles reforzarán o servizo de recollida de residuos en Vilagarcía

O Concello de Vilagarcía vén de sacar a licitación o subministro de catro Puntos Limpos Móbiles co obxectivo de continuar mellorando o sistema de recollida de residuos sólidos urbanos e avanzar no modelo de xestión sostible e respectuosa co medio ambiente.

Cun investimento de 54.000 euros, a Concellería de Servizos (que integra as competencias de Limpeza e Xestión de Residuos) adquirirá catro remolques perfectamente acondicionados e habilitados para o depósito de residuos e aparellos contaminantes que irán desprazándose por todo o municipio para facilitar que os veciños poidan recorrer a eles para desbotar todo tipo de desfeitos especiais sen ter que desprazarse ata o Punto Limpo de Pinar do Rei e facelo de forma sustentable e respectuosa co medio ambiente.

Os Puntos Limpos Móbiles póñense en marcha para evitar que dispositivos electrónicos, electrodomésticos de pequeno tamaño, pilas, baterías, lámpadas, pinturas e outros materias contaminantes non acaben na bolsa convencional do lixo, unha práctica inadecuada moi habitual e que resulta moi perigosa para o medio ambiente.

Os remolques de Punto Limpo desprazaranse cun vehículo tractor eléctrico especialmente adaptado a este uso. Irán rotando entre un total de 45 puntos do municipio previamente estudados, tanto nas zonas urbanas como rurais, permanecendo varios días nun mesmo lugar. O circuíto estará preestablecido e repetirase segundo un calendario que se sinalará nos propios remolques que, segundo consta nos pregos de licitación, tamén terán que ir debidamente serigrafiados e incluíndo outro tipo de información como horarios do Punto Limpo de Pinar do Rei ou do servizo a domicilio de recollida de aveños voluminosos.