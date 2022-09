O PP pide que a Deputación destine "integramente" aos concellos o incremento que vai recibir nas transferencias do Estado

O grupo provincial do Partido Popular presentará ao próximo pleno da Deputación de Pontevedra dúas mocións con "propostas serias e viables" para axudar a todos os concellos.

A primeira iniciativa pide que a Deputación destine "integramente" aos concellos o incremento que vai recibir nas transferencias da participación de ingresos do Estado.

O portavoz do grupo provincial do PP, Jorge Cubela indicou que "segundo o Ministerio de Facenda correspóndelle á Deputación de Pontevedra un 5% máis de ingresos nas contas de 2023" o que supón uns 7 millóns de euros, "é crucial e imprescindible que esta cifra sexa integrada no Plan Concellos" e por tanto sexa "transferida totalmente" aos municipios "para garantir o mantemento dos servizos básicos e necesarios", dixo.

"Este exceso na sobre recadación que se está producindo no Estado non é pola mellora da situación económica", segundo sinalou Cubela senón "pola presión á que se están vendo sometidos os cidadáns e as empresas da provincia".

A segunda moción que o PP somete ao debate na próxima sesión plenaria instará o goberno provincial a que recupere a caixa de anticipos "un instrumento que estivo vixente e vivo nesta Deputación durante moitos anos e que foi eliminado dun ano para outro polo actual goberno bipartito do PSOE e BNG", apuntou Jorge Cubela.

A caixa de anticipos ofrecía liquidez e solvencia aos concellos da provincia facilitando diñeiro en concepto de anticipo reintegrable a medio e longo prazo "sen máis gastos nin intereses".

A proposta do PP vai dirixida aos concellos de menos de 50.000 habitantes con cuxos gobernos municipais piden que se fagan unhas bases "consensuadas".