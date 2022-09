Luz verde á restauración dos petróglifos de Fentáns, en Cerdedo-Cotobade

A Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta acaba de aprobarlle ao Concello de Cerdedo-Cotobade o plan de limpeza, restauración e posta en valor de varios petróglifos entre os que está o da Pedra das Ferraduras, en Fentáns, que sufrira no mes de abril un grave atentado.

Esta actuación levarase a cabo pola empresa Árbore, Sociedade Cooperativa Galega, especializada en posta en valor do patrimonio arqueolóxico e encádrase nas actuacións previstas no convenio asinado entre o Concello de Cerdedo- Cotobade e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades polo cal a Xunta aportou uns 30.000 euros destinados a preservar e poñer en valor os petróglifos de Laxe dos Cebros, Pedra das Ferraduras, Laxe das Rodas e Portela da Laxe.

Os traballos que realizará a empresa adxudicataria do contrato público consistirán na conservación e restauración das estacións de arte rupestre a través da limpeza e roza do entorno inmediato, baixo control arqueolóxico, para favorecer a súa visibilidade, colocación e reposición de peches perimetrais, realización dunha diagnose do estado de conservación e labores de limpeza, consolidación e restauración dos soportes gravados dos petróglifos.

Tamén se aproveitarán estas intervencións para realizar traballos de documentación e rexistro dos petróglifos mediante o seu levantamento fotogramétrico e realización de fotografías nocturnas e tamén toma de imaxes e vídeo aéreo.

Outra parte dos traballos que serán realizados pola empresa Árbore consistirán na colocación e reposición da sinaléctica, divulgación nas redes sociais destes elementos da arte rupestre, organización de visitas guiadas e charlas informativas sobre os petróglifos.