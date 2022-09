Vilagarcía, primeiro municipio en recibir bens incautados ao narcotráfico

Vilagarcía de Arousa converteuse no primeiro municipio que resulta beneficiario dunha cesión para uso social de activos comisados en operacións de narcotráfico.

Trátase de diverso equipamento e material eléctrico incautado polas forzas e corpos de seguridade do Estado nun operativo realizado na zona das Rías Baixas, no que se desmantelou unha plantación ilegal de cánnabis.

Ente o material había varias lámpadas de 600 watts de potencia, extractores de aire, ventiladores e pantallas, así como térmicos, reactancias ou cableado de diferentes seccións.

Todos estes elementos utilizábanse para acelerar o crecemento das plantas e maximizar ao máximo a produción en plantacións que están en espazos interiores, para o que precisan dunhas condicións moi específicas de temperatura, humidade e iluminación.

Persoal do Concello foi o encargado de desprazarse ata o lugar da plantación para desmontar, cargar e traer o material ata Vilagarcía, onde se separou o que resultaba de utilidade do que non tiña posibilidade de ser reutilizado.

Este último, entre eles materiais illantes, papel e láminas de aluminio, despezouse convenientemente como material de desfeito e levou ao momento limpo para o seu correcto tratamento e reciclaxe, seguindo as normas que regulan este tipo de instalacións.

Os ventiladores puxéronse en diversas dependencias municipais de uso público e os térmicos na instalación da cafetería do pavillón de deportes de Fontecarmoa, mentres que o o resto do material vaise utilizando para reparacións e demais necesidades do servizo.

Esta cesión foi posible pola mediación da Fundación Galega contra o Narcotráfico e do Colexio de Procuradores da Coruña que, xunto coa dirección xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, xestionan o servizo de xestión de bens comisados ao narcotráfico en Galicia.

Desde a fundación sinalan que con esta cesión do material para uso social "péchase o círculo", porque se intervén a droga antes de que chegue á rúa, detense e xulga aos traficantes e os seus bens "contribúen de forma áxil a ofrecer un beneficio para a sociedade".

"Polo menos logramos reparar, aínda que só sexa en parte, o dano sufrido", sinalan desde este colectivo, que defenden que "este é o camiño para seguir se queremos ser eficaces na xestión do patrimonio destas organizacións criminais".