Detidos por tráfico de drogas dous pontevedreses de 48 e 50 anos

A Policía Local de Pontevedra informou que os axentes municipais procederon a detención de dous homes, de 48 e 50 anos de idade, por un presunto delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas, concretamente cocaína.

Foi o pasado 27 de setembro, e sobre as 19 horas cando os policías detectan a presenza dun home coñecido doutras intervencións relacionadas coa tenencia e consumo de drogas.

Nesta ocasión, e preto do seu domicilio na parroquia de Lérez, os axentes observan como se achega ata o lugar un vehículo que sen saír do mesmo os seus ocupantes intercambian dous envoltorios de cor branco e que un deles semellaba, en tamaño, a unha pelota de golf, e outro mais pequeno.

Tralo seguimento do comprador, co fin de determinar o contido do envoltorio, este é identificado nas proximidades do seu domicilio no barrio de Monte Porreiro, intervíndose primeiramente o envoltorio contendo 20 gramos de cocaína de roca e que entrega voluntariamente. Posteriormente foi localizado, na porta do condutor, un segundo envoltorio das mesmas característica e con 10,50 gramos. Nun rexistro superficial do vehículo é localizado un pequeno envoltorio contendo dous gramos mais.

Na mesma operación, e no interior da carteira, os axentes localizan outro envoltorio de 0.55 gramos así como 235 euros, entre billetes fraccionados.

Perante os feitos e por mor da cantidade intervida, os axentes proceden coa detención desta persoa, un home de 48 anos de idade, por un presunto delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas, concretamente cocaína.

Unha vez constatada a venta, os axentes municipais desprazáronse ata o domicilio do vendedor, procedendo a detención polo mesmo delito, un home de 50 anos de idade.