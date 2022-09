Lores censura o "atraso inxustificado" de Costas nos seus trámites con Pontevedra

Varias actuacións que o goberno municipal considera prioritarias atópanse en vía morta debido á demora da Dirección Xeral de Costas, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica, á hora de emitir os informes pertinentes.

"Hai un atraso inxustificable", denunciou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que asegurou que "non entendemos por que non se informa" sobre estes proxectos pendentes, entre eles o novo vial de acceso a Mollavao.

A reforma da rúa Rosalía de Castro, a ampliación da praia fluvial de Ponte Sampaio ou a desafectación dos terreos do campus universitario ou o Pazo da Cultura, entre outros, están afectados pola escasa dilixencia de Costas.

Fernández Lores asegurou que xa trasladou as queixas sobre este proceder á Delegación do Goberno, á Subdelegación do Goberno e co propio ministerio "para que se axilizasen estas concesións e as modificacións".

Por iso é polo que confíe, tras concluír o verán, que no que resta de ano "se tomen decisións" e se respondan as peticións feitas desde Pontevedra para poder poñer en marcha as actuacións previstas en todos estes ámbitos.