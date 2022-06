O PP de Poio critica a falta de Policía Local nas Festas de San Xoán pola noite

O Partido Popular de Poio expresou a súa disconformidade pola falta dun servizo nocturno de Policía Local durante as Festas de San Xoán que remataron o pasado domingo.

A concelleira, Rocío Cochón afirmou que “en estos más de 50 años no se recuerdan unas fiestas patronales sin servicio nocturno de la Policía Local, cuando más gente y vehículos hubo".

Cochón destacou que estas foron as primeiras festas de San Xoán sen restricións desde antes da pandemia, "e notouse, con miles de persoas nas actuacións musicais ata ben entrada a madrugada, cun gran aumento do tráfico... e sen efectivos de Policía Local”.

A concelleira do PP agradeceu a labor dos voluntarios de Protección Civil, os traballadores do concello e a colaboración da Garda Civil, así como o traballo dos axentes municipais despregados durante o día, pero criticou que non se entenden os motivos polos que o Concello non deu ese servizo para regular o tráfico, controlar a seguridade no campo da festa... e subliñou tamén que o prego de condicións para a tirada de fogos para rematar a festa esixía que fose supervisada pola Policía Local, algo que unido aos prazos, levou aos populares a preguntar tamén polos "verdadeiros motivos" da cancelación dos fogos artificiais do domingo 26.

A concelleira de seguridade cidadá, Marga Caldas, respondeu que o servizo non se deu por problemas de plantilla pero que non lles constaba que se producira ningunha incidencia durante as festas de San Xoán.

Por último, Cochón recordou que o Goberno local de Poio leva tempo prometendo servizo nocturno de Policía Local.