Comeza o proceso selectivo para cubrir 100 prazas do Exército de Terra para a Brilat

O Ministerio de Defensa convoca o acceso á condición de Militar Profesional da escala de Tropa e Mariñeiría das Forzas Armadas con 2.500 prazas. Estes postos distribúense entre o Exército de Terra, con 1.640; a Armada, 460; e o Exército do Aire, con 400.

No caso das prazas para o Exército de Terra, os estranxeiros que proceden de países cos que existe un convenio de colaboración respecto diso teñen a posibilidade de optar a 49, en concorrencia cos nacionais.

En Galicia e en zonas próximas, o Exército de Terra convoca 100 prazas en Figueirido para a Brigada de Infantería Lixeira "Galicia VII" (Brilat) e 85 en Siero, na comunidade autónoma de Asturias. A Armada convoca, pola súa banda, 98 prazas para buques e unidades da zona norte, entre as que se atopan Marín, Ferrol, Tui, San Sebastián e Bilbao; e Terzo Norte de Infantería de Mariña.

O Exército do Aire convoca nove prazas, das que unha se destina ao Aeródromo Militar de Santiago; outro para o Escuadrón de Vixilancia Aérea número 10 de Noia, na Coruña; e sete postos son para a Academia Básica do Aire en León.

A Subdelegación de Defensa en Pontevedra xa ten en marcha a área de recrutamento para realizar a selección do persoal a través dun sistema de concurso - oposición.

Entre as condicións que se demandan figuran as seguintes:

Ter cumpridos 18 anos e non superar a idade máxima de 29 anos o día de incorporación ao centro de formación militar.

e non superar a idade máxima de 29 anos o día de incorporación ao centro de formación militar. Carecer de antecedentes penais e non ter aberto un procedemento xudicial por delito doloso.

e non ter aberto un procedemento xudicial por delito doloso. Estar en posesión dos niveis de estudos ou da titulación esixida que, como mínimo, será o de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalentes.

Para participar no proceso de selección é necesario que as persoas interesadas soliciten cita previa, entre o luns 4 e o 18 de xullo. Debe tramitarse a través da páxina web do Ministerio de Defensa.

Para consultas e resolver incidencias sobre esta cita previa establécense os teléfonos 902.432.100 e 913.089.798. Tamén se poden realizar consultas na sede da Subdelegación de Defensa situada en Paseo de Cervantes, na contorna das Palmeiras de Pontevedra.