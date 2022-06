A contratación indefinida crece o 220% na provincia con respecto ao ano pasado

Un estudo que levou Randstad Research sobre como variou no último ano a contratación e a influencia da entrada en vigor da reforma laboral revela que na provincia de Pontevedra a contratación indefinida ha crecido o 219,8 con respecto ao ano pasado.

Randstad destaca que en Galicia asináronse 100.563 contratos indefinidos no que levamos de ano, un 187,9% máis que o mesmo período do ano pasado, cando se rexistraron 34.932.

Este incremento é 30,8 puntos porcentuais inferior á media nacional (218,6%), e os contratos indefinidos supoñen o 29,6% de todos os que se asinaron na comunidade. Con respecto ao total de contratos indefinidos rexistrados en España, os de Galicia representan o 4%.

En canto ás provincias, Pontevedra rexistrou a maior subida respecto ao 2021 (219,8%), seguida de Ourense (191,3%), A Coruña (168,8%) e Lugo (167,3%). No que se refire a volumes, A Coruña rexistrou o maior número de contratos indefinidos da comunidade, con 42.879, seguida de Pontevedra (37.946), Lugo (11.074) e Ourense (8.664).

A nivel nacional, Randstad destaca que, desde que comezou o ano, os volumes de contratación indefinida creceron a un nivel maior que os da temporal, ata o punto de que, ata maio, asináronse 2.498.263, mentres que, no mesmo período de 2021, foron 784.041. En comparación co ano pasado, a contratación indefinida creceu un 218,6%, o que supón que se multiplicou por 3,2.

O peso da contratación indefinida con respecto ao total non deixou de crecer desde o comezo do ano. Desde entón, un de cada tres contratos que se asinaron no noso país (32%) foron indefinidos, mentres que, o mesmo período do ano pasado, esta porcentaxe foi do 11,5%.

A reforma laboral xoga un papel fundamental nesta tendencia. A pesar de entrar en vigor a finais de decembro, contemplaba un prazo de tres meses de adaptación ás novas fórmulas de contratación. Deste xeito, o pasado 31 de marzo, deixou de existir o contrato de obra ou servizo, un dos máis estendidos.

En canto ás actividades económicas, o estudo de Randstad Reseach destaca que, no que levamos de ano, o sector da hostalería é onde se asinaron máis contratos indefinidos (535.320), experimentando o maior incremento de toda a nosa economía (587,1%).