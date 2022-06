Mercedes Soto, nova decana en funcións de Fisioterapia

Fisioterapia ten nova decana. Mercedes Soto substituirá á anterior responsable desta facultade pontevedresa, Eva Lantarón, nomeada vicerreitora do campus de Pontevedra. Iso si, por agora, farao en funcións e co encargo de convocar novas eleccións en seis meses.

Docente do departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Soto exercía como vicedecana de Fisioterapia desde 2018, cargo que pasará a desempeñar agora a profesora Iria da Cuña, mentres que Rocío Abalo continuará á fronte da secretaría académica.

"É algo que vén dado polas circunstancias, pero o que teño claro é que vou facelo o mellor posible para que a andaina positiva da facultade continúe nese mesmo sentido", destacou a nova decana, que imparte clase na facultade desde 2005.

Asegura afrontar esta nova etapa "con ilusión" e arroupada por un equipo de persoas "de gran valía" que teñen claro o camiño cara ao que debe ir a titulación, "contribuíndo á creación de profesionais cunha formación da máxima calidade".

Como principal reto no “futuro inmediato”, a decana en funcións sinala a posta en marcha do novo Máster en Exercicio Terapéutico e Funcional en Fisioterapia, que contará con 20 prazas e que comezará a impartirse no mes de setembro.

Ademais, o centro atópase actualmente inmerso no proceso de acreditación do seu sistema de garantía interno de calidade e trababa para dotar no futuro á facultade dun programa de doutoramento, así como alcanzar un maior número de prazas de titulares e catedráticos.

Nese sentido, Mercedes Soto lembra que se trata dun "camiño longo" que irá máis aló deste mandato en funcións pero no que fai falta, sinala, "seguir completando etapas".