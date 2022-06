Nove meses de prisión para un condutor bébedo que se puxo agresivo coa Policía e negouse a facer a proba de alcoholemia

Policía Local de Bueu © Concello de Bueu

Nove meses de prisión, 1.980 euros de multa, dous anos e dous días sen carné de conducir e 179,90 euros de indemnización. É a condena que deberá cumprir un condutor que en outubro do ano 2018 protagonizou en Bueu un enfrontamento coa Policía Local cando o descubriu circulando bébedo polo centro da localidade de madrugada.

Os feitos ocorreron sobre as tres da madrugada do 11 de outubro de 2018. O acusado conducía polas rúas de Montero Ríos e Pazos de Fontenla de Bueu cando detectou a presenza dunha patrulla da Policía Local e a súa reacción foi apagar o motor e as luces para eludilos.

Unha vez que pasou o coche patrulla, arrincou de novo, pero volveu ver o coche e volveu parar. Tras o paso do vehículo policial esta segunda vez, arrincou a velocidade excesiva saltándose un stop, de modo que os axentes municipais saíron tras el.

Os axentes lograron interceptalo e observando que presentaba signos de estar borracho. Segundo referiron os policías, presentaba cheiro a alcol, excitación, fala pastosa ás veces, ollos moi brillantes, pupilas dilatadas e un comportamento alterado.

Os axentes pedíronlle facer a proba de alcoholemia, pero el negouse e empezou a poñerse cada vez máis agresivo. A un dos axentes chegou a quitarlle a lanterna e decidiron proceder á súa detención, pero nese momento, mostrou resistencia.

A sentenza que lle condena conclúe que actuou "con ánimo de menoscabar o principio de autoridade" e que o condutor e os dous policías chegaron a caer ao chan. Como consecuencia deste enfrontamento, un dos axentes sufriu lesións, en concreto, unha ferida contusa no xeonllo, e rompeulle o pantalón do uniforme, que foi valorado en 108,90 euros.

O incidente acabou no xulgado e o pasado mes de outubro o Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra condenouno por catro delitos: dous contra a seguridade viaria (un por conducir borracho e outro por negarse a facer a proba), outro de resistencia e un cuarto de lesións.

O acusado non quedou satisfeito coa sentenza e presentou un recurso de apelación, pero tanto a Fiscalía como o Concello de Bueu opuxéronse aos seus motivos de recurso e agora a sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de rexeitar a alegación e confirmar a sentenza inicial.