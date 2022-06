Retiran para sempre o carné a un condutor que provocou un accidente bébedo, fuxiu do lugar e foise a unha discoteca

Un condutor pontevedrés foi condenado a penas de prisión e multa e perdeu definitivamente o carné de conducir tras protagonizar un accidente con feridos en Pontevedra cando ía bébedo e, a continuación, fuxir do lugar e irse á discoteca La Luna, de Cerponzóns, onde foi localizado pola Policía Local.

O home foi condenado en primeira instancia polo Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra e, tras recorrer, volveu a ser condenado, con matices, pola Audiencia Provincial. Agora ten posibilidade de volver recorrer en casación.

Tanto o Penal como a Audiencia consideran probados os mesmos feitos, ocorridos en novembro de 2019. Segundo ambas as sentenzas, circulaba pola avenida Alexandre Bóveda sobre as 20.00 horas tras consumir bebidas alcohólica que "minguaban as súas facultades de atención e reflexos" e, por mor dese consumo previo, non se deu conta de que o coche que o precedía detívose no paso de peóns e chocou con el.

Tras a colisión, baixou do coche e dixo ao outro condutor que levaba a unha persoa lesionada no coche. Cando o outro piloto de propuxo retirar os coches da calzada, foise do lugar.

Como consecuencia desa colisión, os ocupantes do vehículo dianteiro sufriron lesións, de modo que, ao irse do lugar, estaba "a se desentender dos feitos, a pesar de saber que unha das persoas que ocupaban o outro vehículo estaba lesionada".

O outro condutor alertou á Policía Local de Pontevedra, que unha hora despois localizouno na discoteca La Luna. Os policías apreciaron que cheiraba a alcol, que non podía gardar o equilibrio e que tiña os ollos avermellados e húmidos e realizáronlle unha proba de alcoholemia na que deu resultado positivo de 0,63 miligramos de alcol por litro de aire expirado.

O acusado acabou condenado por varios delitos: condución baixo a influencia de bebidas alcohólicas en concurso con dous delitos de lesións imprudentes e delito de abandono de lugar de accidente.

Por estes delitos, acabou condenado á privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores durante dous anos e medio por un delito e un ano polo outro. A sentenza engade que a pena de dous anos e medio supón a perda definitiva do permiso de conducir.

Ademais, condénano a seis meses de prisión que poderá eludir se non se non delinque en dous anos e debe pagar unha pena de multa que a Audiencia reduciu fronte ao Xulgado do Penal. Finalmente, será de 2.166 euros.