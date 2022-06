RADIO.- Cristina Saiz retrata física e emocionalmente á xeración millennial

Cristina Saiz © Mónica Patxot Cristina Saiz © Mónica Patxot

Cristina Saiz é fotógrafa, unha actividade que tamén desenvolve en PontevedraViva. É pontevedresa e pertence á denominada xeración millennial. Recentemente terminou un master na Escola de Artes e Deseño Labasad de Barcelona sobre fotografía documental. E terminouno cunha cualificación sobresaliente no seu proxecto de final de master.

Mirou á súa xeración, retratouna dixital e analoxicamente, e recolleu o seu sentir. Son máis dunha vintena de mozas e mozos de Pontevedra, mozos que se formaron, que se seguen formando, que teñen un traballo, que buscan un traballo - concordante coa súa formación académica, ou non -; que conseguiron independizarse nalgún que outro caso, que tiveron que emigrar en busca dunhas perspectivas de futuro máis esperanzadoras...

Como sente esta xeración? "están desamparados e cun peso de que algo non vai ben. É a sensación, despois de falar con todos. Non quero victimizar a ninguén, pero a desilusión está aí, é algo que non permite arrincar e ter unha vida normal", explica Cristina Saiz no podcast 'Cara a cara'.

Tras a felicitación do seu titor, Cristina espera darlle máis percorrido a este proxecto tal e como lle recomendaron: "encantaríame facer unha exposición ou un fotolibro. Pero, bo, aínda estou a terminar de procesalo", comenta en PontevedraViva Radio.