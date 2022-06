Cinco médicos interésanse nas vivendas gratis para traballar en Sanxenxo en verán

Ata cinco médicos presentaron a súa solicitude para ocupar unha das catro vivendas que o Concello de Sanxenxo cederá de maneira gratuíta para aqueles facultativos que reforcen os centros de saúde do municipio durante os meses de xullo e agosto.

Así o confirmaron fontes municipais, que indican que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) está a analizar todas estas propostas para comprobar se os médicos interesados en traballar en Sanxenxo cumpren con todos os requisitos en materia profesional.

De ser así, catro deles serían contratados pola sanidade galega, no marco do convenio asinado co goberno municipal, e traballarían nos centros de saúde de Baltar e Vilalonga os próximos dous meses, nos que a poboación da vila multiplícase exponencialmente.

Ademais dos requirimentos profesionais que esixe o Sergas para poder ser seleccionado para este traballo, os médicos deben ser de fóra de Galicia, para que esta oferta laboral non deixe desatendidos outros centros de saúde da comunidade.

Esta iniciativa enmárcase nun convenio piloto entre o Sergas e o Concello de Sanxenxo que, se ten éxito, os responsables sanitarios estudarán ampliala a outros municipios onde se requira un reforzo asistencial puntual, especialmente na época estival.

O Concello farase cargo do alugueiro destas catro vivendas durante estes meses, para o que realizou unha retención de gasto de ata 32.000 euros.