Vaipolorío atopa no ENIL do río Gafos unha vertedura de tres toneladas de residuos de obra e electrodomésticos

Vertedura de entullos no ENIL do Gafos © Vaipolorío Vertedura de entullos no ENIL do Gafos © Vaipolorío

Este mércores membros do colectivo ecoloxista Vaipolorío puxeron en coñecemento do 112 unha nova vertedura na vía de servizo que discorre paralela á vía do Eixo Atlántico de Alta Velocidade e ao río Tomeza (Gafos).

Trátase de sacos de restos de obra, cun peso aproximado de tres toneladas, así como dúas neveiras e un arcón conxelador.

Vaipolorío lembra que esta é unha contorna declarada Espazo Natural de Interese Local (ENIL) e que "non é a primeira vez" que este lugar é utilizado por algúns individuos para "desfacerse" de diversos materias coma se fose unha entulleira controlada.

Esta asociación ambientalista espera que as autoridades identifiquen os responsables desta vertedura e impoña as correspondentes sancións.