Abril trae cor azul a Sanxenxo polo Día Mundial do Autismo

Actividade da asociación Neenos Sanxenxo, de persoas con autismo © Asociación Neenos Sanxenxo Cartel sobre a conversa con persoas adultas TEA © Asociación Neenos Sanxenxo

Con motivo do Día Mundial de Concienciación sobre o TEA (trastorno do espectro do autismo), a Asociación Neenos Sanxenxo pon en marcha unha serie de actividades durante o venres 1 e sábado 2 de abril.

A organización invita a toda a cidadanía a vestirse e poñer distintivos de cor azul nas casas como mostra de apoio e o emprego do cancelo #PonteAzul en redes durante ambos días. Tamén se difundirá o 'Decálogo de buen trato a personas TEA' en centros educativos para visibilizar o espectro entre a mocidade.

Durante a xornada do sábado, ás 17:00 horas repartiranse globos azuis e folletos informativos no partido de fútbol feminino entre os equipos Interrías e Olímpico de León, que terá lugar no novo campo de Vilalonga. Así mesmo, realizarase o saque de honra en favor do bo trato ás persoas con autismo.

Máis tarde, ás 19:00 horas, levarase a cabo unha conversa con Rosalinda e Fernando, dúas persoas adultas TEA que informarán sobre como lles repercutiu o trastorno na súa vida en sociedade. O acto acontecerá no local da Asociación situado na Rúa Coruña con acceso libre para toda a poboación interesada.

No perfil de Facebook da Asociación pódese acceder ao manifesto e ao decálogo, así como obter máis información dos eventos.