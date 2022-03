O alcalde non ve "nada novo baixo o sol" nos anuncios de Feijóo para Pontevedra

Para o alcalde de Pontevedra, o aínda presidente da Xunta "debe andar noutras cousas" e as actuacións que anunciou para a cidade, tras a xuntanza do seu goberno na Boa Vila, son una "recompilación de promesas varias" nas que non hai "nada novo baixo o sol".

Moitos destes investimentos, segundo Miguel Anxo Fernández Lores, xa foron comprometidos anteriormente "e moitas veces sen data de execución", polo que esixiu máis concreción e interese sobre proxectos que deberían ser "relevantes e necesarios".

"Non era sen tempo", ha apuntado el alcalde, que a Xunta "se dera conta" do mal estado no que se atopan a rede de estradas autonómicas en Pontevedra, aínda que lamenta que esqueceran a variante de Alba. "Non perdemos a esperanza de que se acorden dela", dixo.

Con respecto ao aparcamento de Montecelo, Fernández Lores recordou que este equipamento "é unha obriga e unha competencia da Xunta" e trátase dunha cuestión que xa estaba recollida no proxecto sectorial que se aprobou para ampliar o hospital.

"Outra cousa, que igual se enredou un pouco, é que desde o Concello chegamos a darlle alternativas a un investimento tan potente como pode ser ese", subliñou o alcalde.

Asegurou que o goberno municipal propuxo catalogar os terreos perimetrais de Montecelo como de dotación de infraestruturas compatibles para aparcadoiros en superficie que, ao ser parcelas rústicas, sairía todo "cinco veces máis barato que o aparcadoiro soterrado".

O alcalde reflexionou ademais sobre os estacionamentos "disuasorios" anunciados por Núñez Feijóo, afirmando que "nos parece ben", aínda que amosando certa incerteza sobre o seu funcionamento ou se haberá paradas do transporte metropolitano para achegar a xente á cidade.