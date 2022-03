A antiga Pontesa, sen concesión: A Audiencia Nacional tamén anula a prórroga de Costas

Do mesmo xeito que Ence, a antiga Pontesa queda sen permiso legal para ocupar terreos gandos ao mar. A Audiencia Nacional, empregando practicamente os mesmos argumentos baixo os que revogou a prórroga á factoría pasteira, anula a concesión que Costas lle outorgou en 2017.

O tribunal estima o recurso presentado polo Concello de Pontevedra e declara nula a resolución de Costas, ao entender que "non ha lugar" á extensión solicitada pola compañía Itaipú-Trade, que adquiriu en poxa en 2004 os dereitos sobre a fábrica de cerámica.

O Goberno autorizara estender o permiso da empresa durante 20 anos máis, permitindo o uso dos seus 33.000 metros cadrados unicamente como almacén e non para produción, prohibindo todo tipo de escavacións, recheos ou movementos de terreo.

Ante esta resolución, o goberno municipal alegou, como con Ence, que este novo permiso infrinxía a Lei de Costas, ao tratarse entre outras cuestións dunha actividade que non ten por que desenvolverse necesariamente en terreos de dominio público marítimo-terrestre.

A Avogacía do Estado, a este respecto, tamén se achandou como no caso da pasteira, o que para a empresa afectada supuxo unha "fraude de lei". Ademais, Itaipú-Trade alegaba que o Concello carecía de lexitimidade para presentar o seu recurso.

Os maxistrados, con todo, amparan ambos os trámites e conclúen que a resolución de Costas "non razoa" por que esta compañía non pode desenvolver a súa actividade noutra localización e Itaipú-Trade "tampouco acredita" a necesidade da devandita ocupación.

"Non abonda con que resulte vantaxosa ou propicia a localización destas actividades", sentencia a Audiencia Nacional, senón que "é imprescindible a xustificación de que estas, pola súa natureza, non poidan ter outra localización". E esa vinculación, reitera o tribunal, non se demostrou.

A Audiencia conclúe que "non pode perderse de vista que a actuación administrativa sobre o dominio público marítimo-terrestre debe perseguir (...) entre outros fins o de asegurar a súa integridade e debida conservación, adoptando, no seu caso, as medidas de protección e restauración necesarias, así como as de garantir o uso público do mar, da súa ribeira e do resto do dominio público, sen máis excepcións que as derivadas de razóns de interese público debidamente xustificadas, que no caso de autos a orde impugnada nin esgrimiu nin xustificou".

SATISFACCIÓN NO CONCELLO

Para o alcalde, esta sentenza "é un gran avance" na pretendida recuperación da enseada de Ulló, en Ponte Sampaio, "É sen dúbida unha moi boa noticia", sinalou Miguel Anxo Fernández Lores, que confía en recuperar eses terreos para uso público.

Os argumentos para revogar esta concesión, lembrou Fernández Lores, son "exactamente os mesmos" que os utilizados para a prórroga de Ence, polo que o rexedor entende que este fallo avala a argumentación defendida polo Concello en ambos os casos.

O alcalde insistiu en que o goberno municipal é "fondamente ecoloxista" e aposta pola " renaturalización" do municipio. Así, explicou que aínda que "oxalá fose máis rápido", Pontevedra avanza nesa "liña de traballo" medio ambiental e de recuperación.