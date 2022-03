Photocall pola inclusión das persoas con Síndrome de Down

Photocall de Xuntos para conmemorar o Día Mundial da Síndrome de Down © Down Pontevedra Xuntos Marcos Rey, concelleiro de Benestar Social, posa co photocall de Xuntos para conmemorar o Día Mundial da Síndrome de Down © Down Pontevedra Xuntos

Este luns celébrase o Día Mundial da Síndrome de Down e en Pontevedra a asociación Xuntos quixo aproveitar esta xornada para reivindicar a importancia da inclusión das persoas con esta e outras discapacidades intelectuais involucrando á sociedade pontevedresa no seu labor.

Na Praza da Peregrina, nas proximidades do Hospital Provincial e preto da sede de Xuntos na Rúa Gorgullón, a entidade colocou tres photocalls nos que animan a todo o mundo a sacarse unha fotografía e subila a redes sociais mencionando á asociación e incluíndo o hashtag #inclusion.

Non dubidaron en apoiar esta iniciativa personalidades destacadas da cidade como o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, que participou no acto xunto cos concelleiros Carmen Fouces, Marcos Rey, Iván Pontes e Yoya Blanco. Tamén pasaron por estes photocalls o cómico David Amor ou a influencer Natalia Maquieira.

Ademais desta acción a pé de rúa, persoas usuarias da asociación quixeron reivindicar unha vez máis os seus dereitos participando en dúas lecturas públicas do Manifesto do Movemento Down polo Día Mundial da Síndrome de Down. Así, aproveitando a proxección da película Valentina nos Concellos de Cambados e Soutomaior, Ángeles e Matías alzaron a súa voz en nome de todas as persoas vinculadas ás entidades Down de Galicia para dar as grazas a aquelas persoas e entidades que entenden que a inclusión é a base de calquera sociedade e instaron a todos a seguir traballando para derrubar barreiras.

Xuntos participa tamén en distintas actividades durante estas semanas co obxectivo de sensibilizar aos máis pequenos sobre as capacidades das persoas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais. A Escola infantil Ou Grupo (Marín), o CEIP Plurilingüe de Carballedo (Cotobade), o CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra) e o CEIP San Martiño (Pontevedra) son os centros educativos nos que profesionais e persoas usuarias da entidade están a dar visibilidade á importancia de que todos os nenos e nenas compartan espazo nas aulas e no moito que as persoas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais poden ofrecer á sociedade da que forman parte.

Ademais, o próximo 30 de abril Xuntos participará na Hora do Conto, unha actividade organizada por Pavís Pavós en colaboración co Concello de Pontevedra, que busca o fomento da lectura na infancia. Estas accións están incluídas dentro dos actos que a asociación Down Pontevedra Xuntos e o movemento Down Galicia levarán a cabo para conmemorar o Día Mundial da síndrome de Down.

Co obxectivo de conmemorar o Día Mundial da Síndrome de Down, o Pazo Provincial da Deputación tinguirase de azul e amarelo desde as 19 horas deste luns ata as 8.30 horas do día 22 de marzo.

A combinación cromosómica específica de Down afecta en España a unhas 35.000 persoas, cunha incidencia a nivel mundial situada entre un de cada mil nados.