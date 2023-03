'#NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más',' a campaña para combater os prexuízos das persoas con síndrome de Down

© Gabinete de Comunicación do PSdeG-PSOE

Este martes 21 celébrase o Día da síndrome de Down e Down Pontevedra Xuntos quixo reivindicar a inclusión das persoas con síndrome de Down e doutras persoas con outras discapacidades intelectuais instalando unha gran pancarta na balconada da Casa da Luz, situada na Praza da Verdura.

A este evento acudiron Manuel Pérez Cabo, presidente de Xuntos, Paula Villaverde Gondar, coordinadora da entidade; e Laura Carballa e Laura Pérez, ambas son usuarias da asociación.

Todos eles estiveron acompañados polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; a concelleira de Cultura, Carme Fouces; a concelleira de Promoción Económica, Turismo, Igualdade e Universidade, Yoya Blanco; o concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey; e o portavoz do grupo municipal socialista, Iván Puentes.

Laura Pérez comenta que vai todos os días á asociación Down Pontevedra Xuntos e alí traballa con eles. Explica que emprega "novas tecnoloxías, facemos teatro, de todo" e que hoxe estaba presente porque "queremos loitar para ter mais oportunidades".

Villaverde expón que "hoxe é un día que estamos aquí para reivindicar os dereitos das persoas con síndrome de down baixo ou lema da campaña '#NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más' tanto da Federación de Galicia como das entidades de Down España".

A coordinadora da entidade comenta "non somos un estereotipo, somos moito máis e pretendo erradicar e eliminar todos aqueles prexuizos e estereotipos, que existen ao redor das persoas coa síndrome de Down, e que limitan que teñan oportunidades reais, oportunidades que lle permitan participar nunha vida activa, participar dunha maneira inclusiva na sociedade".

Paula Villaverde Gondar aclara que a súa labor é visibilizar e loitar contra os estereotipos que limitan as capacidades das persoas, "sobre todo á hora de pensar na súa proxección de futuro, que é un futuro persoal; no seu plan de vida, o seu futuro laboral que é ou que todas as persoas queremos para a nosa vida".

Ademais a coordinadora da asociación comenta que aínda queda moito para que haxa unha inclusión total.

Ela expón que "agora está presente o goberno municipal para loitar polos dereitos no ámbito e no plano laboral, para que teñan unha oportunidade dentro da administración pública e tamén contar coa colaboración das empresas privadas para que teñan un posto de traballo".

Villaverde tamén trata a importancia de inclusión nos centros educativos, adaptando as aulas e terminando con estes prexuízos que limitan as súas capacidades. Por mor disto, a asociación Xuntos está a sensibilizar e dando visibilidade á importancia de que todos os nenos e nenas compartan o mesmo espazo nas aulas nos centros educativos do CEIP A Lama (A Lama), o OPi Julia Becerra Malvar (Ribadumia), o Colexio Plurilingue Abrente (Sanxenxo) e a Escola infantil O Grupo (Marín).

Outras accións que realizará a asociación Xuntos é iluminar de azul e amarelo o Concello de Pontevedra para conmemorar o día da Síndrome de Down.

A asociación Xuntos comezará este 21 de marzo unha campaña en redes sociais baixo o hashtag #NoSomosUnEstereotipo e animan á sociedade para unirse á iniciativa para que sexa Trending Topic en Twitter. Para iso, solicitan que as persoas que queiran mostrar apoio ao colectivo fagan unha foto amosando o signo "+" coas mans, co que queren simbolizar que as persoas coa síndrome de Down son moito máis que un estereotipo e que teñen moito que achegar á sociedade.