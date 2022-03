Un turismo impacta cun pequeno cabalo na PO-551 ao seu paso por Bueu

PO-551 ao seu paso por Bueu © Google Maps

Ao redor das 07.00 horas deste luns 14, no municipio de Bueu, rexistrábase o choque dun vehículo contra un pequeno cabalo que se atopaba na estrada PO-551. O impacto provocou a morte do animal no acto.

O condutor do vehículo resultou ileso pero un segundo turismo viuse afectado polo accidente con danos materiais, segundo informan desde o servizo de Emerxencias do 112 Galicia.

Foi necesaria a intervención dos efectivos de limpeza e mantemento debido aos numerosos restos que quedaron na calzada tras a colisión. Os xestores do 112 solicitaron a colaboración dos equipos da Axencia Galega de Infraestruturas para resolver os problemas ocasionados nunha estrada que soporta un intenso tráfico a primeiras horas da mañá.