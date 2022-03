Santa Clara contará con visitas guiadas todos os días de Semana Santa

O concelleiro Xaquín Moreda e o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores na xornada de portas abertas aos xardíns do convento de Santa Clara © Cristina Saiz

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, avanzaba este martes a programación de visitas prevista polo Concello de Pontevedra ao antigo convento de Santa Clara durante as próximas semanas. O rexedor indicou que se mantén unha gran demanda cidadá para coñecer as instalacións e cuantificou en 10.000 o número de persoas que visitaron este espazo desde que pasou a ser público coa adquisición por parte do Concello. "Isto implica que acertamos na compra, ben recibida pola cidadanía", argumentou o mandatario pontevedrés.

Lores sinalou que se está facendo un forte esforzo para que toda a cidadanía interesada poida realizar as visitas e, neste sentido, anunciaba que para aquelas persoas maiores que contan con dificultades para acceder a Internet, o Concello destinará a fin de semana do 7 e 8 de abril para que poidan realizar a visita. Antes, na xornada do xoves 31 de marzo, entre as 10.00 e as 14.00 horas, deberán inscribirse no edificio municipal situado na Rúa Churruchaos, tras o antigo Concello.

Estableceranse durante eses dous días de visita, catro sesións diarias de 20 persoas cada unha. No caso de que exista unha demanda maior por parte deste sector de poboación, o gobieron local estudaría novas datas.

Está previsto que durante todas as fins de semana de abril e durante todos os días de Semana Santa se programen visitas guiadas de 20 persoas por quenda ás instalacións. Fernández Lores advertiu que a intención é que tamén se prolonguen durante o mes de maio, sempre dependendo do inicio das obras de estudo que a Deputación de Pontevedra contratou para analizar as posibilidades de que estes inmobles se convertan en espazo para albergar os fondos arqueolóxicos do Museo de Pontevedra.

Ademais, ao longo do mes de maio, con data aínda por determinar á espera de predicións meteorolóxicas, desenvolverase outra xornada de portas abertas unicamente para visitar os xardíns do recinto.

"O Concello vai facer todo o posible para que todas as persoas que queiran coñecer Santa Clara poidan facelo", recoñeceu Miguel Anxo Fernández Lores, que admitiu que se está traballando no contido de programación cultural destinado a estas instalacións nos próximos meses coa posibilidade de albergar espectáculos de danza ou de música, explicou o alcalde.

Sobre a posible adquisición da Casa das Misións Pontificias, situada na mesma mazá urbana, expuxo que se mantiveron contactos co Arcebispado pero "estamos á espera" da resposta por parte dos representantes da Igrexa. Tamén considera que é necesario que se estableza un convenio entre todas as administracións, como é o caso da Xunta de Galicia e do Estado para este espazo se finalmente forma parte do Museo de Pontevedra.