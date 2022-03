A débeda dos pontevedreses co Concello roza os 28 millóns de euros

Case 28 millóns de euros. É a débeda viva que os pontevedreses manteñen coa administración municipal en taxas, impostos ou multas que non pagaron. Así o reflicte o informe de Recyges, empresa encargada de xestionar esta falta de pagamentos en nome do Concello.

Ao 20 de decembro de 2021, os contribuíntes que voluntariamente non pagaron as súas débedas -algunhas desde hai unha década- a cantidade que se deixou de ingresar nas arcas municipais por esta falta de pagamentos suma un total de 27.927.630,25 euros.

Ao longo do pasado ano, segundo consta no informe, pasáronse á vía executiva, é dicir, o procedemento polo que se reclaman taxas e impostos impagados polos contribuíntes, 46.174 recibos ou liquidacións, que supoñen unha débeda de 6,2 millóns de euros.

Tras reclamar o abono das cantidades pendentes, o Concello logrou cobrar en 2021 preto de 3,7 millóns de euros. Chegaron despois de que os respectivos debedores abonasen 25.000 recibos impagados e case 5.000 liquidacións.

O informe de recadación mostra, como todos os anos, que a maior parte das débedas recuperadas son as máis recentes. Así, a maior parte do diñeiro que se logrou cobrar por esta vía executiva correspóndese con débedas xeradas nos anos 2019, 2020 e 2021.

Iso si, tamén se recuperaron 70.000 euros que, sumados os intereses de demora, corresponden a 936 falta de pagamentos que se arrastraban desde os anos 2006, 2007, 2008 e 2009.

O IBI, o imposto que grava as propiedades inmobiliarias, volve ser un ano máis o que xera máis ingresos pola vía executiva. Así chegaron 1.280.415 euros, un 35% do total das débedas saldadas polos contribuíntes de Pontevedra no último ano.

A cobranza de recibos de auga e lixo pendentes supuxeron outros 537.938 euros, mentres que 537.120 euros foron pola viñeta, 532.000 euros por recargas e xuros varios, 169.907 euros polo imposto de plusvalía ou 61.770 euros polo imposto de construcións e obras.

O imposto de actividades económicas (217.343 euros), veladores (12.849 euros), o IVE (17.435 euros), vaos (22.791 euros), valos publicitarios (23.812 euros), postos en feiras e mercados (8.171 euros) ou servizos de extinción de incendios (18.464 euros) tamén figuran.

EMBARGOS DE CONTAS E BENS

Ao non afrontarse estas débedas de maneira voluntaria, Pontevedra embargou 737.263 euros de 4.715 contas bancarias. Este trámite levantouse nun prazo de vinte días para 114.735 euros, tras xustificar os morosos que eran cantidades inembargables, segundo a lei vixente.

Ademais, dentro deste proceso de recadación, embargouse o soldo de contribuíntes que non pagaron e notificáronse dilixencias de embargo para 235 coches e 163 inmobles.

Durante 2021, por último, 1.263 contribuíntes viron embargadas as súas devolucións de Facenda, tanto de IPRF, IVE ou imposto de sociedades, por valor de 341.616 euros e outros 14.476 euros cobráronse a través de concursos de acredores a 63 debedores.