4.000 efectos lumínicos brillarán no espectáculo pirotécnico de despedida de 2021

Espectáculo pirotécnico © Concello de Sanxenxo Escolares nun obradoiro de Nadal © Concello de Sanxenxo

Un espectáculo pirotécnico poñerá fin ao 2021 en Sanxenxo, a partir das 20.00 horas deste venres 31 de decembro. O lanzamento dos fogos de artificio realizarase desde o espigón do porto e está previsto que, ao longo de dez minutos, o ceo da vila turística ilumínese con 4.000 efectos e once colorees. As persoas interesadas en ver este evento poderán achegarse á Praza dos Barcos ou situarse ao longo do Paseo de Silgar.

Será un dos principais atractivos dunha xornada que se iniciará ás 12.00 horas coa celebración adiantada do Fin de Ano na Praza de Pascual Veiga con toma de uvas, doces e queima de calendarios do presente ano. Elimínase, segundo informa o Concello de Sanxenxo, a degustación do cava final para evitar que a máscara protectora permaneza baixada máis tempo do debido. Haberá animación de Charanga, que estará situada na Rúa Igrexa.

A partir das 16.30 horas realizarase o Mergullo Solidario na praia de Silgar, que organiza a Fundación Aladina. Os participantes nesta proposta poderán facer un donativo de, polo menos, cinco euros que se destinarán á axuda de menores con cancro. Unha carpa situada na Rosa dos Ventos utilizarase para inscribir aos participantes.

Tamén á mesma hora da tarde, o Club Atletismo Team Corbelo realizará unha andaina. Partirá da Praza do Mar e o percorrido será ata Portonovo con volta a Sanxenxo.

En todos estes eventos, o Concello de Sanxenxo pide responsabilidade individual para que se manteña a distancia de seguridade e o uso da máscara.

OBRADOIROS DE NADAL

Máis de 120 escolares participaron nas actividades organizadas polas monitoras de animación sociocultural do Concello de Sanxenxo na Casa de Cultura de Adina, Pazo de Emilia Pardo Bazán e Pavillón de Vilalonga.

Debido á situación sanitaria, nesta edición foi preciso limitar a capacidade destes talleres para o público infantil, que gozou de diversas accións de lecer e educativas durante estas xornadas de vacacións escolares.