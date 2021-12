Queima de calendarios para esquecer rápido o 2021 e recibir canto antes o 2022

Celebración do fin de ano anticipado © Concello de Sanxenxo

A praza de Pascual Veiga acolleu, ás 12.00 horas, a particular festa de fin de ano anticipada, unha cita que xa se converteu en clásica en Sanxenxo.

Un bo número de residentes achegáronse con vestiarios de gala para festexar a chegada do ano 2022, doce horas antes de que o faga a gran maioría da poboación.

O acto desenvolveuse coa queima de calendarios do 2021, ano que se vai e que volveu caracterizarse polas restricións sanitarias marcadas pola pandemia. A continuación repartíase o cotillón entre os asistentes e tomábanse as uvas ou, na súa falta, conguitos ou lacasitos. Nesta ocasión, a organización decidiu eliminar a degustación dunha copa de cava para evitar que os participantes se mantivesen coa máscara baixa durante un longo período de tempo.

Nun dos laterais da praza, na Rúa Igrexa, unha charanga animaba a bailar e daba o toque de alegría coa esperanza de que o próximo ano poida celebrarse unha festa máis concorrida e sen limitacións.

A partir das 20.00 horas celebrarase outro dos eventos esperados nestas festas, o espectáculo pirotécnico. Desde o porto lanzaranse os lumes con máis de 4.000 efectos e a combinación de once colorees que iluminarán o atardecer de Sanxenxo durante dez minutos. As persoas que queiran observar a tirada poden achegarse á Praza dous Barcos ou permanecer no Paseo de Silgar, segundo informa o Concello.