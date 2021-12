Carmela Silva ve "obrigado" que a Xunta e o Estado se "involucren" rehabilitar Santa Clara

Para a presidenta da Deputación de Pontevedra, "é obrigado" que a Xunta de Galicia e o Estado español se "involucrense" no proxecto para rehabilitar o convento de Santa Clara e poder adscribilo ao Museo de Pontevedra como parte dunha ambiciosa ampliación.

Así o reiterou Carmela Silva este mércores, ao sinalar que ambas as administracións deben "dedicar recursos" a financiar a recuperación do antigo cenobio porque "non estamos a pedir nada que non se fixera xa antes" con anteriores ampliacións do museo.

"Non sei por que hai xente que se enfada tanto por algo que xa se fixo", sinalou Silva, que avanzou que a Deputación poñerase en contacto "con todas as administracións" cando estea redactado o plan de viabilidade e o propio proxecto de reforma deste monumento.

A presidenta provincial censurou ás voces que desde o PP manteñen unha postura "inexplicable" ao criticar que a cesión de Santa Clara á Deputación, ao insistir en que é "idóneo" para ampliar o museo e que debe contar co apoio de Xunta e do Estado.

A estas dúas cuestións "só se responde cun si ou con un non", sinalou Carmela Silva, que considera que "non hai máis posibilidades".

Silva aproveitou ademais a conxuntura para esixir á Xunta de Galicia que asuma as súas obrigacións e corrixa o "vergoñoso" estado no que se atopa o Pazo de Lourizán "porque é a súa obriga e así figura non convenio que asinaron".

A dirixente socialista lembrou que a Deputación denunciou á Xunta ante os tribunais por esta cuestión e insistiu en que se debe actuar "urxentemente" para corrixir a deterioración que presenta o pazo, cuxo uso e mantemento corresponde ao executivo galego.