O Concello de Poio prevé un remanente de tesourería de máis de 2 millóns de euros

O Pleno da Corporación aprobou na súa sesión ordinaria de decembro, cos votos a favor do Goberno local (BNG + PSOE + Avante Poio) e os votos en contra do Partido Popular, o Orzamento municipal máis alto da historia do municipio.

As contas para 2022 ascenden a 13,47 millóns de euros, o que se traduce nun crecemento do 3,5% con respecto ao exercicio actual (unha suba de preto de 500.000 euros).

Segundo o Goberno local, este orzamento foi elaborado "en base a criterios realistas e prudentes, inclúe unha suba para Servizos Sociais e garante os servizos básicos e a organización de actividades lúdicas, deportivas e socioculturais, mantendo, ademais, unha política de conxelación de taxas e impostos que leva vixente desde hai case unha década".

Durante o debate previo a esta aprobación inicial, o concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro, adiantou que as previsións sobre a liquidación do ano 2021 adiantan a dotación dun remanente de tesourería que pode superar os dous millóns de euros, o que "garante a realización de proxectos e actuacións moi importantes ao longo do vindeiro exercicio e que xa se atopan en tramitación".

"Garante a realización de proxectos e actuacións moi importantes ao longo do vindeiro exercicio", dixo Xulio Barreiro

Ademais, os dirixentes municipais lembraron que o apartado de investimentos (638.000 euros, un 12% máis que no Orzamento actual) serán destinados á obtención de fondos que se tramiten ante diferentes institucións.

Outra cuestión na que fai fincapé o Goberno local é nos 1,3 millóns que se destinan a Servizos Sociais, o equivalente ao 10% do Orzamento. Sobre esta cuestión, o equipo de Goberno criticou as afirmacións realizadas polo PP sobre os investimentos que a Xunta de Galicia fai neste eido. O edil de Facenda aclarou que as achegas da Administración autonómica para este departamento ascenden a 358.000 euros, o 27% da contía total que figura na partida municipal. "É algo que está cuantificado e non admite discusión", recalcou.

O Goberno local tamén amosou a súa sorpresa polo feito de que os populares consideren que a aprobación das contas "chegue tarde". "Somos un dos primeiros concellos da provincia de Pontevedra en aprobar o Orzamento do vindeiro ano, antes de que remate o actual. É unha acusación moi pouco seria", sinalan os dirixentes locais, que tamén censuran os "augurios apocalípticos" que realiza o PP sobre a estabilidade económica do Concello.

"Levan 25 anos votando en contra das partidas anuais, anunciando catástrofes e, pola contra, seguimos a manter unha tendencia de crecemento consolidada desde hai máis de dez anos", finalizan. Con respecto á débeda municipal, pecharase 2022 cun 64%, a mesma porcentaxe que ao comezo do ano, xa que o novo préstamo a solicitar de 600.000 euros compensaranse coa amortización, da mesma cantidade, doutro crédito previo. A normativa actual contempla a posibilidade de aumentar o endebedamento ata o 110%, escenario que o Goberno local “non contempla”. Pola contra, explican, o novo préstamo permitirá axilizar a compra de material e maquinaria necesaria para a realización de diferentes traballos de mantemento e limpeza, entre outras actuacións.

"Chegan tarde, non son participativos nin transparentes, están incompletos", dixo Angel Moldes

Pola súa banda os populares criticaron que "son uns presupostos ‘ADN Tripartito’: chegan tarde, non son participativos nin transparentes, están incompletos e nos que tan so un 4,74% do mesmo (638.000 euros) de todo o orzamento vai destinado a investimentos e a día de hoxe non hai nin un so euro e por iso, como xa anunciaron, van solicitar outro préstamo bancario", indicou Ángel Moldes.

"Chega tarde xa que estamos fora dos prazos legalmente establecidos polo que comezaremos o ano sen orzamento, non hai participación xa que non falaron con ninguén nin colectivos profesionais, veciñais, culturais, deportivos... e moito menos co partido da oposición", indicou Moldes.

"O Tripartito pecha o ano 2021 e abre o ano 2022 coa maior débeda da historia, sendo o Concello máis endebedado da provincia de Pontevedra e o cuarto de Galicia cunha cantidade que ascende a 7.972.286 euros a día de hoxe ao que hai que engadir os 613.000 euros do novo préstamos unha cantidade total que ascenderá a 8.585.286 euros", resume Moldes.