Rescatan os dous ocupantes dun coche precipitado nas rochas en Mogor

Os servizos de emerxencia colaboraron no rescate de dúas persoas que se precipitaron, co vehículo no que circulaban, por unha zona rochosa en Marín, segundo informou o 112.

Ás doce do mediodía, unha testemuña dos feitos chamou ao 112 Galicia para dar o aviso. Así, a persoa indicaba que un coche acababa de saírse da vía e caer por unha zona rochosa próxima á praia de Mogor. Ademais, o particular descoñecía se había persoas no interior do turismo que puidesen estar feridas.

Nese momento, os xestores do CIAE-112 Galicia alertaron ao persoal sanitario, aos Bombeiros do Morrazo e de Pontevedra, aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local e aos membros de Protección Civil do concello.

Unha vez no lugar, a patrulla da Policía Local comunicoulle ao 112 que o coche caera por un terraplén duns trinta metros, para quedar entre as rochas, e que fóra do mesmo había dúas persoas que necesitaban axuda para subir ata a estrada.

Finalmente, o rescate levouse a cabo coa intervención dos Bombeiros do Morrazo e, ademais, foi precisa unha embarcación da Garda Civil que os trasladou ao peirao, para poder ser atendidos polos servizos sanitarios.