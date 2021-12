Os aparelladores de Pontevedra xa se benefician do Punto de Información Catastral

O Colexio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra celebra a súa xunta xeral ordinaria © Coatpo

Os arquitectos técnicos xa acceden desde o mes de setembro en liña aos datos dos inmobles da provincia. E fano desde o novo Punto de Información Catastral ( PIC), que xestiona o Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra ( Coatpo) e que está instalado na Oficina Virtual da web colexial (www.coatpo.es).

O PIC é un servizo que facilita o traballo dos arquitectos técnicos pontevedreses e tamén serve para combater a fraude fiscal. A Xunta Xeral Ordinaria do Coatpo, celebrada o pasado sábado, 18 de decembro, informou os asistentes sobre esta nova ferramenta profesional. As sedes do Coatpo en Pontevedra e Vigo albergan desde abril este servizo, que permite coñecer a situación dos inmobles existentes no Catastro da provincia.

Os 700 profesionais colexiados no Coatpo poden xa obter por medios electrónicos datos catastrais, como cartografía actualizada e geo-referenciada, para a realización dos seus traballos, como a redacción de proxectos, informes, ditames ou alteracións inmobiliarias. E así trasladar aos seus clientes unha mellora na seguridade xurídica e unha información fiable e transparente.

O Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra tamén facilitará á Dirección Xeral de Catastro, dependente do Ministerio de Facenda, datos sobre visados de obra nova e rehabilitación. O público en xeral tamén pode acceder á información que achegue o PIC. A Xunta Xeral abordou ademais as actividades previstas para o novo ano 2022, así como a programación formativa, entre outros temas.

Tras a celebración da Xunta Xeral, os asistentes homenaxearon aos colexiados/ as con 25 e 50 anos de profesión, aos que cumpriron as súas vodas de ouro e prata en 2021 e 2020, xa que o pasado ano non puido celebrarse este acto por mor da covid-19.

O Colexio outorgou a súa insignia de ouro a Daniel Arca Varela, Antonio Blanco Diéguez, Félix de la Calle Montalvillo, César Carrera Vázquez, Ramón Díaz Tovar, Avelino Fernández Alonso, José María González Heredia, Juan J. Martínez-Almeida García-Jiménez e Benito Ramón Paz Valiñas. A insignia de prata correspondeulle a Emilia Alonso Martínez, José Francisco Álvarez Montero, Ana Isabel Antón Hernando, José Ángel Cabodevila Portela, Alberto Chorén Falcón, José Ramón Covelo Millos, Senén Fernández de la Calle, Manuel Ángel García Lobato, José Roberto Godoy Lorenzo, Javier Gómez Crespo, Alejandro Martínez García, Luis Ángel Millán Sotelo, Santiago Monteagudo Campos, Jacobo Prieto Martínez e Ricardo Sobral Casalderrey.