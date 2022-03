Os arquitectos técnicos animan á cidadanía a coñecer as axudas europeas para rehabilitar vivendas

O Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) anuncia que convida os veciños e veciñas do concello de Pontevedra e da súa contorna para coñecer as axudas para rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.

Coatpo, coa colaboración do Concello de Vigo, do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, e o Colexio de Administradores de Leiras de Galicia (Coafga), organiza a xornada informativa Programas de axudas en materia de Rehabilitación Residencial dos fondos europeos Next Generation, que terá lugar o vindeiro mércores 30 de marzo, de 17.00 a 19.30 horas, no Pazo de Cultura de Pontevedra.

O presidente do Coatpo, Manuel Rañó, explica que esta xornada gratuíta está destinada "a todos os interesados en coñecer os requisitos que os beneficiarios das axudas deben cumprir, así como os trámites que se deben realizar ante a Xunta de Galicia para acceder aos incentivos dispoñibles no marco da convocatoria de 2022", tanto dos programas publicados como daqueles pendentes de convocatoria.

"Resolveremos todas as dúbidas que poidan xurdir", engade Manuel Rañó, á vez que destaca que "é unha oportunidade única" para quen pretenda mellorar a eficiencia enerxética da súa vivenda.

Por motivos organizativos, a inscrición previa debe realizarse antes das 15.00 horas do próximo martes 29 de marzo, a través da web colexial www.coatpo.es, no correo electrónico info@coatpo.es ou nos teléfonos 986.851.458 e 986.226.426. O número de prazas é limitado, ata completar aforo, e estará determinado pola orde de inscrición.

RELATORES

A presentación da xornada informativa Programas de axudas en materia de Rehabilitación Residencial dos fondos europeos Next Generation correrá a cargo de Manuel Rañó e de Mari Carmen Peleteiro Gallego, vogal do Coafga.

Os relatores serán María José Paniagua Mateos, arquitecta técnica e xefa do servizo de Calidade de Edificación do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), e José Manuel Grandío Rodríguez, arquitecto técnico e coordinador da Comisión de Rehabilitación Enerxética do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.