O concurso de escaparates de Nadal capta a 76 comercios de Pontevedra

O xurado do Concurso de Escaparates de Nadal organizado pola Concellería de Promoción Económica e Turismo e a plataforma #PonteLovers terá que valorar as propostas de 76 negocios e establecementos comerciais da cidade. Un elevado número de inscricións que pon de manifesto o éxito da iniciativa

O xurado está composto por un grupo de 22 estudantes do módulo de Escaparatismo do Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais e outro de catro estudantes do Ciclo Superior de Comercialización de Produtos Alimentarios do IES Luis Seoane de Monte Porreiro, capitaneados pola profesora Iria Morgade. Tamén terán voto Carmen Hermo, artista e docente da Universidade de Vigo; o escritor Manel Loureiro, a escaparatista e deseñadora de interiores Hilenia Iglesias Calvete, e a técnica de Distrito Forestal, Luz Gömez.

O xurado valorará cunha puntuación do 0 a 10 aspectos como a integración dos produtos á venda, a composición do escaparate e a súa adaptación á temática de Nadal, a harmonía das gamas cromáticas, a interacción co público, ou a invisibilidade dos elementos auxiliares precisos para a súa construción.

O Concurso de Escaparates de Nadal contempla premios 1.500, 1.000 e 500 euros para os tres primeiros clasificados e o sorteo de vales de 50 euros entre os cidadáns que elixan os seus decorados favoritos votando nas redes sociais.

Por outro lado, ao espazo gastronómico do Mercado regresará a partir do 22 de decembro e ata o 7 de xaneiro o Ganapán de Nadal cunha programación "antiaburrimento" que sumerxerá de cheo á cativada no espíritu navideño.

Este programa de lecer infantil está destinado a nenos e nenas de catro a dez anos e inclúe talleres de elaboración de turrón caseiro, mazapán de amendoa, polvoróns e mini roscos de Reis, así como obradoiros de confección de barbas e gorros de Papá Noël, calcetíns sostibles para Noiteboa, postais 3D, elfos personalizados e agasallos de Reis.

A programación do Ganapán do Nadal celebrará actividades tódos os días, en dúas quendas en horario de mañá: ás 11 e ás 12:30 horas.