O aumento da incidencia da covid-19 dispara a demanda de test de antíxenos nas farmacias de Pontevedra

Test de antíxenos nunha farmacia de Pontevedra © Mónica Patxot

"Por agora temos, pero algúns laboratorios xa están con rotura de stock e non sabemos canto nos durarán". Dio a titular da farmacia de Monte Porreiro sobre as existencias dun produto que nas últimas datas converteuse nun ben de primeira necesidade: os test de antíxenos para detectar positivos por covid-19.

O aumento da incidencia na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés en plena época do Nadal, na que as reunións numerosas son constantes, disparou a demanda destas probas entre toda a poboación. "Nós aínda temos no almacén, pero si que é certo que a demanda aumentou moitísimo", puntualizan na farmacia da Praza de España. Un feito que constatan tamén na da rúa Fernández Villaverde, na que xa esgotaron a súa mercadoría. "Temos feito un pedido pero entre os problemas do transporte, en Aduanas e que moitos laboratorios téñenos esgotados, aínda non nos chegaron", explica o titular.

O principal motivo que elevou a demanda destes autotest son os contactos con persoas que deron positivo por covid-19, explican nas farmacias nas que a preocupación dos clientes polo aumento do ritmo de contagios é cada día máis patente. Outros acoden para realizar unha proba previa e asistir con máis tranquilidade ás habituais comidas e ceas de traballo ou con amigos desta época. Pero tamén os hai que acoden porque teñen previsto realizar algunha viaxe a outro país.

Un problema que auguran estes profesionais é que se corte o abastecemento, debido a que xa son poucos os provedores que teñen reservas suficientes nos seus almacéns. A medida que as farmacias vaian esgotando as súas existencias, se os laboratorios non solucionan os seus problemas de subministración, atopar un establecemento no que aínda queden test de antíxenos será misión imposible.