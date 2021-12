Denuncian á APLU por non executar a sentenza que obriga a demoler o despezamento de Marcón

Os veciños de Marcón non queren esperar máis. Presentaron unha denuncia contra a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) da Xunta de Galicia por non executar a sentenza que lles obriga a demoler o despezamento igual que hai no lugar de Vilafranca.

Esta instalación foi declarada ilegal ao non estar axustada ao plan de ordenación urbanística en vigor e, a pesar das resolucións xudiciais que certifican que a nave debe ser demolida, a axencia autonómica leva case unha década desatendendo esas instancias.

Os afectados "están fartos de esperar", sinalou a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, que transmitiu "todo o apoio" do Concello nas súas reivindicacións. Con eles reunirase o edil Alberto Oubiña para trazar un novo plan de acción.

Non é a primeira vez que o executivo pontevedrés alerta dos problemas que causa a actividade deste despezamento en materia de seguridade, polo que esixen á Xunta que cumpra cos requirimentos xudiciais, que xa son firmes, e derrube a nave.

Ademais, a parcela debe quedar restituída ao seu estado orixinal antes de que se construíse este despezamento.