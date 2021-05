O Concello insta á Xunta a que axilice a demolición dun despezamento ilegal en Marcón

Desguace en Marcón © PontevedraViva

O Concello de Pontevedra acordou este luns na Xunta de Goberno instar á APLU ( Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística) a axilizar os trámites para a demolición dun despezamento situado na parroquia de Marcón que xa foi declarado ilegal polo Concello de Pontevedra ao estar situado nunha parcela de chan rústico.

O conflito xurdiu no 2006 cando a Xunta ordenou unha demolición que aínda non se produciu e que, informan desde o Concello, as molestias derivadas da actividade da empresa incrementáronse. De feito, as queixas dos veciños son habituais ata o punto que un particular interpuxo unha demanda contra a continuidade do despezamento da empresa Outón e Hijos SL que se resolveu ao seu favor. Agora a Xustiza dunha prazo de tres meses para executar a derriba.

Co obxectivo de que o problema non se enquiste, o goberno local decidiu enviar recordatorios periódicos ao executivo autonómico ata que se faga realidade o mandato do xuíz.

Doutra banda, a Xunta de Goberno serviu tamén para aprobar a orde de subvencións municipais para entidades culturais. A partida ascende a 23.000 euros e os solicitantes poderán recibir ata un máximo de 3.000 para actividades realizadas entre setembro do 2020 e agosto do 2021.

Ademais, o plan de axudas para a compra de computadores para persoas en idade escolar segue sumando peticións. A poucos días do peche do prazo, presentáronse xa 700 solicitudes. A portavoz municipal lembra aos interesados que poden aínda solicitar cita previa nas oficinas do Plan Supera 21 para pedir unha axuda de ata 400 euros e que serán concedidas en función da capacidade económica de cada un dos solicitantes.