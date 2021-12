O BNG reivindícase como o "Partido Galeguista do século XXI", necesario fronte a un "centralismo letal"

Acto do BNG para conmemorar o 90 aniversario do Partido Galeguista en Pontevedra © Cristina Saiz Acto do BNG para conmemorar o 90 aniversario do Partido Galeguista en Pontevedra © Cristina Saiz Acto do BNG para conmemorar o 90 aniversario do Partido Galeguista en Pontevedra © Cristina Saiz

O Teatro Principal de Pontevedra encheu este luns todas as butacas dispoñibles e encheuse de música e reivindicación para lembrar que un 6 de decembro non só se promulgou a Constitución Española á que se rende homenaxe en distintos foros, senón que anos antes, en 1931, fundouse o Partido Galeguista.

Con motivo deste 90 aniversario, o BNG organizou un acto no que quixo lembrar o pasado e o legado do Partido Galeguista, pero tamén mirar cara ao futuro e reivindicarse como "o Partido Galeguista do século XXI".

"Vimos de lonxe e imos chegar aínda máis lonxe", proclamou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ante un auditorio entregado e que portaba caraveis vermellos.

O acto serviu para lembrar as personalidades políticas que fundaron en Pontevedra o Partido Galeguista, o nacemento do nacionalismo político galego organizado e Ana Pontón quixo ter un recordo especial para os nomes femininos entre os fundadores, pois a historia adoita esquecer as mulleres, pero o BNG, como partido feminista, quere telas moi presentes.

Amparo López, María Miramontes, Elvira Bao, Micaela Chao, Antonia Pardo, Virxinia Pereira, Antonia Pardo, Amalia Álvarez, Ernestina Otero. Pontón mencionounas unha a unha. “Porque elas foron, somos. E porque somos, o futuro de Galiza será feminista, ou non será", reivindicou.

Non se esqueceu dos homes masculinos detrás da fundación: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Alexandre Bóveda, os irmás Vilar Ponte e Suárez Picallo, Victor Casas, Johan Carballeira, Ánxel Casal ou Ramón Otero Pedrayo.

Ana Pontón sinalou que o nacionalismo segue a ser tan necesario como cando se fundou o Partido Galeguista, agora para frear un "centralismo letal" que "se estende como mancha de chapapote, viscosa e contaminante, para tapar a realidade dun Estado que é plurinacional, pluricultural e plurilingüe".

A líder nacionalista defendeu a necesidade de lembrar o aniversario do Partido Galeguista e "non a Constitución que blinda a impunidade dunha Casa Real corrupta", nin a que nega a plurinacionalidade e impón un centralismo letal, nin a que apuntala unha democracia que Pontón sostén que é "de baixa calidade".

Pontón pechou as intervencións do acto, que presentou Andrea Ferrer, de Galiza Nova Poio, e no que tamén interviñeron o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez.