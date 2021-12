O Partido Galeguista de Castelao e Bóveda, "inspiración" dun BNG decidido a gobernar Galicia

Luis Bará, deputado autonómico do BNG © Mónica Patxot

O vindeiro luns 6 de decembro o BNG está de celebración. Pero non pola Constitución española, á que ven como punta de lanza dun réxime, o de 1978, ao que ven necesitado dunha "reformulación absoluta" que recoñeza o carácter de Galicia como nación.

Os nacionalistas reuniranse en Pontevedra para conmemorar o 90 aniversario da fundación do Partido Galeguista que, en 1931, impulsaron personalidades como Castelao ou Alexandre Bóveda. Será cun acto no Teatro Principal, ás doce da mañá.

A elección de Pontevedra para este encontro "non é casual", segundo explicou o deputado do BNG Luís Bará, xa que foi no antigo Hotel Madrid desta cidade onde a que foi a primeira formación nacionalista en Galicia deu os seus primeiros pasos.

"É un gran fito histórico que temos que celebrar", apuntou Bará, que destacou o papel deste partido nun período de avance e modernización que desembocou no primeiro estatuto de autonomía de Galicia, un proceso truncado polo golpe de estado de 1936 "que aniquilou todas as esperanzas e arrasou coa mellor xeración da nosa historia".

Castelao, asegurou o deputado nacionalista, tería chegado a ser presidente de Galicia e con Bóveda ao seu lado, creador da primeira Facenda pública galega, ían impulsar un "proxecto de país" que permitise unha "transformación absoluta" do territorio.

Fronte a iso, segundo Luís Bará, tras a ditadura chegou unha Constitución que creou un "marco de desigualdade" que fomentou o "madridcentrismo", algo que definiu como unha "xigantesca maquinaria que succiona xente, riqueza e talento" do resto de comunidades.

Ademais, censurou que protexa a unha monarquía "corrupta" e "blindada con impunidade" por unha xustiza "sometida ao poder político", impedindo por outra banda que rexións históricas como Galicia poidan exercer o seu dereito á autodeterminación.

A este 90 aniversario do Partido Galeguista, subliñou Bará, chega un BNG "forte, cohesionado e que vai a por todas", decidido a disputarlle a "hexemonía" ao PP e traballar por un país "non que se poida vivir e traballar dignamente".

Ante a "clara expansión" dos nacionalistas en Galicia, engadiu o deputado pontevedrés, o BNG ve certa "analoxía" co traballo de Castelao e Bóveda, ao situarse "ás portas" de gobernar en Galicia e atoparse nun momento "esperanzador" cunha líder, Ana Pontón, "que ten unha gran capacidade de chegar a sectores moi diversos".

Iso si, Luís Bará matizou que Galicia debe "buscar o seu propio camiño" e non replicar os pasos dados para a independencia de Cataluña. Iso pasa por ampliar a base social do BNG e defender os intereses galegos desde as institucións porque será "beneficioso para todos".