O marisco galego, ante o seu Nadal máis complicado

Parecía que non podería haber un Nadal con máis incerteza que o pasado, debido a que a pandemia estaba nas súas cotas máis altas e a vacinación aínda non comezara, pero o deste ano non parece moito mellor para o marisco galego.

A pesar de que o medo a un aumento desproporcionado dos prezos animou os mercados, cos consumidores adiantando as súas compras máis que nunca para non quedar sen as súas prezadas pezas, o sector non as ten todas consigo.

O aumento dos contaxios nesta sexta onda da covid-19 está a provocar que se cancelen numerosos pedidos, especialmente de restaurantes que se enfrontan a unha onda de anulacións de comidas ou ceas de empresas, inviables xa ante o regreso das restricións.

A iso súmase a escaseza de produto nos mercados que, tradicionalmente por estas datas enchían os estantes dos comerciantes, e a ameaza de desabastecemento en nadal ante o paro patronal convocado polo sector do transporte ás portas dos días grandes.

"A xente leva máis de dúas semanas preguntando xa polo marisco para Nadal", explica a PontevedraViva Emilio Martínez, vendedor da praza de abastos de Pontevedra, que asegura que "cada vez hai máis clientes que o levan con antelación e conxélano".

Entre eles, o principal medo "é que suba de prezo" xa que, segundo Martínez, ao tradicional aumento que se dá porque "ao haber máis demanda sempre sobe", o custo de marisco xa está a subir nas lonxas "porque hai bastante escaseza de produtos".

O que máis saída ten, explica este vendedor, son especies habituais como a centola ou a nécora, que xa están entre 25 e 30 euros o quilo; o lagostino, que por agora se cotiza a 55 euros; ou o lubrigante, que pode alcanzar os 60 euros; "os que mellor aguantan a conxelación".

Pero estes prezos, augura Emilio Martínez, multiplicarán por dous ou por tres o seu prezo a medida que se aproximen as datas do Nadal, chegando a prezos case prohibitivos para un peto medio no caso de especies como os percebes ou os camaróns.

Para vendedores como este pontevedrés, que envía produto fresco a toda España, non só a pandemia está a facer efecto no seu negocio, tamén a anunciada folga do transporte, prevista para o 20 de decembro, "porque non podo garantir as entregas".

"Teño moi bos clientes aos que lle vendo todos os anos e esta vez xa lles dixen que non poderei facelo porque non podo asegurarlles que lles chegue", lamenta Martínez.

Lorena Rodríguez, tamén vendedora na praza de abastos de Pontevedra, debuxa un panorama similar porque asume que hai mercadoría "que xa non me chegará ata xaneiro".

No seu caso vende bacallau, un peixe típico do Nadal galego, que ata o de agora vendeu moi ben, tanto que "as follas máis grandes de sete ou oito quilos téñoas xa case esgotadas", e agora despacha as racións máis pequenas.

Ela tamén notou que, con respecto a outros anos, "hai menos produto porque todo o mandan a China e para fóra de España", o que provocou que os prezos se encarezan de maneira notable, situándose ao redor dos 16 euros por quilo.

Estas 'turbulencias' nos mercados nótanse menos en empresas como O Percebeiro, con sede en Marín, que, a pesar de ter á restauración como o seu principal cliente, cada vez venden máis marisco a través de pedidos que lles chegan por internet.

A venda en liña, fai apenas tres anos, era residual para eles porque, segundo explica o seu responsable de márketing, Montse Fernández, "a xente tiña medo a comprar porque non sabía en que condicións ía chegar o marisco".

Pero xa en 2019 notaron "un bo empuxón", aínda que o "impulso definitivo" a compañía notouno coa pandemia porque "ao non poder saír de casa perderon ese medo de maneira obrigada" e agora teñen clientes semanais "que non fallan nunca".

Desde hai semanas notaron un "incremento notable" nos pedidos, entre os que sobresaen as reservas para as datas máis sinaladas do Nadal, Noiteboa e Fin de Ano, con reparticións previstas para os días 23 e 30 de decembro, respectivamente.

"Por agora as empresas de transporte non nos dixeron que vaiamos ter ningún problema", asegura Fernández, que detalla que por agora "o que sae son sobre todo crustáceos porque é o que mellor se conxela" ou peixes brancos como robaliza, pescada ou ollomol "que está moi cotizado en Madrid".

Para días posteriores prevén un aumento na saída de ameixas, navallas, percebes e, especialmente, as ostras "que hai que consumilas frescas".